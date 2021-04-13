政府威迫要食肆員工及客人都接種疫苗，才可逐步放寬食客數目。現時市民接種疫苗後，會獲發放紙本證明，或可下載手機應用程式「智方便」，上載接種紀錄作為電子針卡。資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，因隨身攜帶紙本證明不方便，某程度上市民除要安裝「安心出行」外，也要安裝「智方便」才可一大班人食飯。「智方便」需索取的權限較多，若市民擔心洩露私隱，可使用「清水機」。

「智方便」是數碼身份認證

方保僑表示，「智方便」 本身是數碼身份認證，使用者要拍攝自己樣貌、身份證及用電話號碼綁定認證；因本來是用於如預約政府場所，或查核電費等公共事務，故該應用程式會索取較多權限，將來再上載接程紀錄變成電子針卡。若市民認為麻煩或擔心洩露私隱，可帶紙本證明上街，但紙本容易爛，故某程度上政府是要人安裝「智方便」。

有市民擔心「智方便」會偷取手機內其他資料，但暫時未有證據證明； 若市民擔心程式會洩露私隱，可用「清水機」及全新電話號碼或電郵地址登記 ，就像不少市民指會用平時不用的新手機安裝「安心出行」。他相信始終會有食肆不用「安心出行」，維持4人一枱及營業至晚上10時。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今早在電台節目表示，查證顧客有否接種過疫苗亦有一定難度。

袁海文：日後可能用膳期間有警察進入食肆執法

民主黨醫療衞生政策副發言人袁海文表示，在現時政府逼市民打針放寬社交距離措施下，相信一定有方法執法，日後可能市民用膳期間，突然有警察或食環署人員進入食肆，要求客人出現接種證明，「唔會執唔到法，但係代價好多，破壞社會和諧，而且唔會鼓勵更多人打針，唔值得」。

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