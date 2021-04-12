全面復課仍未有確切時間表，但《蘋果》接獲投訴指耀中國際學校涉違教育局指引，以「延長上午課堂」為名，將面授課程「延長」至下午2時30分，並聲稱已得到教育局批准；該校更容許學生在中午「小息」時段進食意粉等「小食」。教育局覆稱，已聯絡學校了解及要求嚴格落實相關指引及防疫措施。

據教育局現行指引，全校教職員定期進行病毒檢測後，可申請全校恢復面授課堂；上課時間以半天為限，避免學生留校午膳，但沒有明文指定半天面授課的時間或時限。

報料人李先生（化名）向《蘋果》提供耀中國際學校上月24日的家長通告，內容指「在等待教育局復課通知的同時，學校計劃延長上午課堂，增加學生回校上面授課的時間」，中、小學部放學時間由原先中午12時正改為下午2時30分，今月7日起實行。校方又於上月26日向小學部發通告，內容寫道：「我們和教育局商討延長上學時間的可能性，並已獲得批准。 」

個別課堂准合併兩班共50人上課

據李先生了解，該校在個別課堂會安排同一課室同時容納兩班約共50名學生合併上課，形容是「高危活動」，擔心或增加學生和教職員的染疫風險，導致學校甚至社區爆發。

耀中國際學校屬耀中教育機構旗下，董事包括前特首董建華特別顧問、香港政策研究所主席葉國華。李質疑，當全港學校只能復課半天，具中資背景的耀中國際學校卻有特權走灰色地帶；他多次去信教育局查詢但至今得不到任何回覆，質疑校方獲當局包庇。

該校聲稱不設午膳時段，但設40分鐘「小息」，校方表明學生可自備小食或在學校購買，並舉例稱可吃麵包、水果、壽司、意粉等「小食」。李續指，有學生甚至自攜飯盒回校，但校方未有阻止。他又質疑校方如何界定「小息」與「午膳」時段，以及「小食」和「午餐」，又指教育局已表明要避免學生在校內進食。

教育局：並無接獲學校延長上午課堂申請

《蘋果》上周四起兩度向耀中國際學校查詢，至今未獲回覆。

教育局上周三向《蘋果》覆稱，已聯絡學校了解事件，並要求校方嚴格落實本局相關指引及衞生防護中心的各項衞生防疫措施，亦不應安排學生在校內午膳。對於投訴人質疑當局包庇校方，局方未有正面回應，僅稱曾收到有關學校上課安排的投訴；局方並無接獲該校延長上午課堂的申請。

家庭醫生林永和表示，現時教育局仍要求學生於校內所有時間，包括體育課及音樂課期間須佩戴口罩，故校方若容許學生在校休息期間飲食，相關防疫措施就會出破綻。他希望學校自律並遵從相關指引，「（一旦爆疫）累己累人就唔好喇」。若局方未來放寬學生可於校內午膳，學校的防疫措施應與食肆看齊，包括設置防飛沫隔板，用膳完畢後應戴回口罩等，並盡量增加用膳場地的空氣流通量。

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