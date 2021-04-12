【本報訊】環境局上月公佈《香港電動車普及化路線圖》，目標2035年或之前停止新登記燃油私家車。環境諮詢委員會昨開會討論，環境局長黃錦星指，「EV屋苑充電易資助計劃」申請數字超出名額上限，但無透露會否增資助；環保署正物色天橋底等地點設快速充電站。

黃錦星指，政府去年已推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電設施，上限六萬個車位。黃稱坊間反應熱烈，計劃僅推出五個月，已收近300份申請，涉逾7.4萬個停車位，意味已「爆煲」。不過黃在會上仍籲更多屋苑申請，未有透露會否增資助。

環保署物色橋底設快速充電站

環保署副署長馮浩然指，署方去年開始與生促局在全港物色合適地點設立快速充電站，暫視察逾100個選址。他舉例指天橋底等位置現時或沒特別用途，設立充電設施阻力較少，會研究如何規劃。

路線圖預計2025年全港私人充電設施會增至15萬個，公共充電設則施增至5,000個或以上。身兼環境運動委員會主席的飲食集團主席黃傑龍有兩部電動車，稱曾經歷充電設施一位難求苦況，認為政府訂下目標未必足以應付需求。

路線圖亦提到，政府會加快將政府車隊轉用電動車，高官亦會在有需要換座駕時以身作則。環境局早前向特別財委會提交文件披露，港府今年預計購買28輛電動房車，以去年數字推算，今年或斥資近800萬元買新電動房車。

環諮會主席黃遠輝會後向傳媒表示，以800萬元購買電動車不算大數目，認為政府應帶頭轉用電動車，又稱政府應有既定換車政策，相信官員會合理使用公帑。