【本報訊】特首林鄭月娥上周在立法會答問大會指，若選舉修例草案獲今天舉行的行會通過，會在本周三向加開的立法會特別大會提交相關草案首讀，換言之政府最快今天公佈改制後的選委會分組團體選民、地區直選分區劃分、候選人提名辦法等。不少民主派早已表明，新制下參選選委會或立法會關卡重重，參選意欲大減。

鄭若驊︰人大有權有責

經人大常委會通過的《基本法》附件一及附件二修訂，訂明選舉委員會會由1,200人增至1,500人，原本的四大界別將增至五個，而第四界別中，原有區議員佔的117席取消，新增港九、新界分區委員會、地區滅罪和防火委員會，合共156席。立法會選舉方面，除了以「432」方式新增40個選委會議席、並將直選議席削至20個外，直選也會分為10區以「雙議席單票制」進行，並設資格委員會等審查機制。

律政司長鄭若驊昨於報章撰文，指香港的選舉制度是中央事權，當有需要「完善」時，全國人大根據《憲法》有權力，亦有責任這樣做。

她特別反駁有人指修訂香港選舉制度是違反《中英聯合聲明》或國際責任，將相關意見形容為「充滿政治偏見的指控」，認為完全錯誤及毫無根據，指海外國家應尊重中國行使主權，不應干預中國的內政。