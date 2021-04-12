【本報訊】酒吧、卡啦OK、麻雀館等六類處所被迫關閉多個月，終聞復業聲。林鄭政府以「疫苗氣泡」為基礎，稱如員工及顧客均已接種，並使用「安心出行」的話，酒吧等六類處所可分階段復業。有酒吧業界人士斥政府做法等於強制員工接種，批評政府不公平，反問市民到主題公園玩，為何毋須打疫苗。

「入海洋公園又唔使打針？」

香港酒吧業協會副主席錢雋永指出，業界如要生存，根本無選擇，批評政府不公平，「海洋公園過去一個禮拜咁多人去，又使唔使咁做（打針復業）？點解康文署場地又唔使做？」他指出，政府知道酒吧業已山窮水盡，一旦拒絕接受新安排，等同行業死亡，因此利用他們催谷接種疫苗，斥政府做法等於強制業界員工接種疫苗。他又擔心一旦有員工接種後出現副作用，會追究酒吧老闆。

錢指會先聯絡300多家業界商討對策，料兩日內公佈是否接受政府所謂的「放寬」方案，他暫無法估計有多少酒吧會被迫接受條件。被問到會否就復業方案提出司法覆核，錢無奈說：「好老實，覆核只係想攞返之前停業嘅賠償，冇考慮過覆核復業呢樣嘢」，他坦承若與政府商討再沒餘地，「逼於無奈下只能接受呢個條件。」

香港派對場地協會主席林漢然亦指，業界要執行政府相關條件難度高，「好難搞，唔通做booking時要問定你哋係咪全部打晒疫苗？」又指派對場地以年輕人為主要客源，顧客未必會為玩樂而打針。他續稱，派對房間的員工亦多為兼職，「通常有job我就掉上group，等人自己申請返工」，在員工經常有變的情況下，若要打針才可上班，勢難覓人手。

平機會指，為保公眾健康，即使有關做法歧視未接種員工，亦可能不屬違法，但要視乎個別情況而並非所有人均適合打針，應顧及其需要及作其他合適安排。