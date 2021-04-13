北京在特首選委會「第三界別」加入60席「同鄉社團」及60席「基層團隊」，草案訂明，共有24個同鄉社團為合認定的選民團體，全為平日在選舉、選民登記、賀中共建政周年活動時大舉動員投票或撐場的親共組織；所謂「基層組織」更只是平日不時為建制派動員、造勢，甚至參選的三大旗手組織，包括香港島各界聯合會、九龍社團聯會及新界社團聯會。

而在新增設的27席「內地港人團體」中，由27團體各提名一人，工聯會可算大贏家，至少6個指定團體為其內地的諮詢中心或代表處。

「止暴制亂」同鄉會撐警有回報

日後選特首的選委，勢必來自內地大江南北。24個同鄉組織有份選出的60席的「同鄉社團」，包括香港廣東社團總會、香港福建社團聯會、香港廣西社團總會、香港江蘇社團總會、香港北京交流協進會、滬港經濟發展協會等，在過往多場撐政府、撐中央「戰役」中扮演重要角色，如福建社團聯會在反修例運動中多次高調表態支持政府及警察，曾發起「止暴制亂、反獨保家」誓師大會，號召將「止暴制亂」化成具體行動。

在2019年6月反修例運動爆發後，香港廣西社團總會代表曾到警察總部外高叫口號，指支持警察執法及反對所有暴力行為，並送上龜苓膏、潤喉片和八寶粥等禮物。

建制動員旗手升級「造王者」之一

同樣佔60席的「基層團體」，由在地區動員搞政治的建制派團體代為選特首，部份甚至曾派人或全力支持建制派出戰立法會選舉，如2018年的九龍西補選，九龍社團聯會便替代建制出戰的陳凱欣率先造勢，以「健康大使」之名為她大賣廣告；與民建聯關係極密切的新界社團聯會，會長梁志祥便是立法會議員、副會長則是立法會議員陳克勤、副理事長包括同為立法會議員的陳恒鑌、何俊賢、劉國勳、周浩鼎。

而香港島各界聯合會近日亦曾聯同工聯會等到駐港美領館外抗議，抗議美國污蔑及抹黑「完善」選舉制機制。

而有27席的「內地港人團體」，除工聯會諮詢中心外，亦有多個省市的香港商會；至於「全國性團體香港成員代表」，則一如早前建制派放風，包括全國婦聯、工商聯、僑聯及青聯等代表，以及中華海外聯誼會香港特別行政區理事。

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