患有過度活躍症及專注力不足的18歲男生，前年11.11三罷首天被警方搜出藏有彈簧刀，經審訊後被裁定管有違禁武器罪成，裁判官香淑嫻最初准他簽保守行為，未幾卻自言遭辯方誤導，主動提出覆核刑期，改判男生入住更生中心。男生今向高等法院提出定罪及刑罰上訴，遭法官潘敏琦駁回；男生同日向終審法院遞交上訴申請，並向高院申請上訴證書，惟潘官同樣拒絕頒發上訴證書，亦不批准他保釋等候終審法院上訴。

上訴人吳銘揚已放棄重讀中五，現時任議員助理。吳得知結果後難掩失望心情，與母親隔着犯人欄道別，母親不住飲泣，與兒子難捨難離。

代表上訴人的大律師郭憬憲今在庭上陳詞指，涉案彈簧刀在日常生活中容易買到。惟法官潘敏琦卻認為常見不代表一定會買，「我就冇呢啲刀喇」。郭又指一般人未必可判斷有彈簧裝置的刀屬於違禁武器，而且案中關鍵是吳知否有彈簧刀在背囊之中。吳被截查時，警方只問他知否刀有何用，而非問他刀子是否屬他所有。

法官拒絕上訴人保釋申請

潘官反駁稱，無論警員查問的是甚麼，若彈簧刀不屬其所有，一般人即時反應只會反問：「乜嚟㗎？點解會喺我袋度？」但被告卻答「用嚟生火」。郭憬憲稱不能單單根據吳的答案便「斷估」他知情和管有。惟潘官認為，環境證供已可支持被告知情。

量刑方面，郭憬憲指即使判上訴人被判接受禁閉式刑罰，他已被還柙16天，已經足夠，希望法庭考慮有條件釋放。另外，吳現時任議員助理，更生中心的考慮已經淡化，他亦已受到足夠教訓。潘官重申，上訴庭已講明要綜合考慮案發時的社會事件，加上吳藏有的彈簧刀一旦落入他人手中，或造成嚴重後果，考慮後決定駁回定罪和判刑上訴。

郭其後為上訴人提出上訴至終審法院，惟潘官認為郭提出的法律觀點早已確立和被運用，不接納其申請，拒絕頒發上訴終院證書，亦拒絕讓吳保釋等候上訴，但提醒他可直接向終院申請上訴許可。

【案件編號：HCMA197/20】

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