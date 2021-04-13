政府昨日提出新一輪防疫措施，卻要求若食肆等要放寬限制，員工必須注射疫苗，如市民因身體狀況不宜接種亦要出示醫生證明。有團體質疑部份不宜打針的高危人士，如孕婦或正餵哺母乳的婦女，即使可取得醫生證明，亦會承受壓力，「如果係準備懷孕嘅婦女呢？醫生會唔會畀證明？」憂慮有僱主會借機解僱員工，料將引發勞資糾紛。有婦女團體更直言越來越多人士打針後出現嚴重事故，甚至死亡，質疑政府措施為難員工之餘，更逼人當「無良僱主」，「打又死，唔打又死，唔好為難人嘛。」

拒打針隨時被指「不服從」遭解僱

職工盟零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞稱，現時飲食業或零售業等，不少員工均面對開工不足的情況，行業人手需求減少，員工已處於弱勢，但政府昨日公佈新一輪防疫措施，卻以疫苗射注作條件，她擔心會引發更多勞資糾紛。她稱，相關行業若涉及懷孕或正在餵哺母乳的員工，若她們不希望注射疫苗，「若果係懷孕中嘅婦女，醫生都可能會寫（證明），但如果係餵哺母乳嘅媽媽，相信有一定壓力，可能會驚冇咗份工，醫生會否寫紙亦唔肯定。」

張稱，不少準備懷孕的婦女亦可能對注射疫苗有憂慮，「如果唔想打針，係咪要解釋？呢啲涉及私隱，而且醫生都未必會寫證明，咁點算？」她擔心政府政策下會出現很多不必要的勞資糾紛，因法例訂明員工若故意不服從僱主合法合理的命令則可能被解僱，「咁而家政府要求市民打針，咁唔打針會唔會係唔服從命令？」她擔心日後有僱員或借此解僱員工、對其作出不合理對待或較差待遇等，質疑屬間接歧視，「政府根本帶頭搞事端」。

啪針猝死屢稱「冇關係」 斥做法不合理：內地都冇逼人打啦

社區組織協會基層婦女就業關注會發言人施麗珊指出，疫苗推出初期，不少婦女都願意接種，但隨越來越多人接種後出現不適，甚至死亡，令她們卻步，「次次都話（不適）同接種冇關係，但大家都係驚」。她批評，政府要求部份行業員工要接種後才放寬社交距離限制，做法不合理，「內地都冇逼人打啦」。

施麗珊強調，並非每個人都適合接種疫苗，如有長期病患者、孕婦甚至餵哺母乳的婦女等，「個個人身體狀況都唔同」，若當局以接種疫苗作放寬限制的條件，恐增加勞資矛盾，不但為難員工，「隨時連份工都冇埋」，僱主亦難做，「逼人做無良僱主」。她認為，部份不適合接種疫苗的人士應獲豁免，只需做檢測便可，亦具防疫效果。

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