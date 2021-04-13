政府為增加土地供應，2014年宣佈放寬房屋用地地積比率措施，容許在規劃條件許可下，將若干「發展密度分區」內私人住宅用地和公營房屋用地的最高住用地積比率調高2成，至2018年更進一步容許在技術上可行情況下，額外調高公營房屋用地的最高住用地積比率最多1成。

發展局回覆立法會財委會答問時指披露，截至今年2月，城規會共批准了33宗增加發展密度的規劃申請，涉及53幅用地，並改劃了88幅用地作更高密度的發展，措施實施7年來，令住宅單位供應合共額外增加約4.58萬個，包括約2.56萬個公營房屋單位和約2.02萬個私樓單位。

53幅用地准增加發展密度

在53幅批准增加發展密度的規劃申請中，合共增加了1.98萬個單位，包括1.01萬個私樓及9,652個公營房屋單位。在一眾私樓地盤中，「發水」最多的項目為位於十四鄉西沙大埔市地段的項目，由發展商新地持有，涉及75公頃土地，於18／19年度獲批，發展商獲批增建4,538個單位至約9,500個，地積比由0.69倍增至0.83倍。至於15／16年度，啟德發展區內13幅用地亦獲批增加發展密度，涉及22公頃用地，合共增加3,900個單位。

至於經改劃用地獲提高發展密度的用地措施，合共令整體單位增加2.6萬個，包括1.6萬公營房屋及1萬個私樓單位。當中「發水」較多的私樓地盤包括屯門第56區掃管笏路以東及以西一幅3.43公頃地皮，地積比由1.3倍增至3.6倍，增加興建1,074個私樓單位；18／19年度時啟德發展區亦有12幅私樓住宅用地增加地積比，令單位數目合共增加3,839個。

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