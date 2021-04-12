【本報訊】本港疫情持續一年多，所有專家均認為市民願檢盡檢，是不可缺少的重要防疫措施，但特首林鄭月娥昨指，政府新防疫措施以完成接種疫苗為主，考慮停止為市民提供免費檢測。有醫生表明反對，指疫苗雖可提高個人保護，卻未能阻止疫情傳播，不能單靠疫苗放寬社交距離措施。

逼市民打疫苗

為了進一步強迫市民打針，林鄭透露政府將考慮停止為非強檢市民提供免費檢測服務，但會繼續提供自費檢測，「做法唔係因為我哋想省錢，雖然省錢都好重要，不過真係希望鼓勵市民以接種嚟替代定期檢測」。她又藉口有市民濫用免費派樽服務，「派出嘅樽就好多，回收嘅樽都唔夠一半」。

不過，呼吸系統專科醫生梁子超批評政府相關建議草率，因為根據全球經驗，如美國及智利等，即使接種率較高，疫情亦未能受控。他指疫苗雖可提高個人保護，但未能阻止疫情傳播，不能單靠疫苗放寬社交距離措施，「我哋一直靠輕微病徵或有風險嘅人盡早檢測，發現第一批源頭不明個案，先至可以強檢追蹤，如果放棄檢測，就會推遲個案發現，引發新一輪爆疫」。

梁指出，願檢盡檢對維持清零絕對重要，社區有傳播鏈，只有靠願檢盡檢才可找到源頭，斬斷傳播鏈，不能靠其他措施控制疫情。他又稱，取消免費檢測可節省部份公帑，卻得不償失，「如做唔到清零，通唔到關，如引發另一次爆發，經濟民生就要付出好大代價。」

感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦不同意取消免費檢測服務，指本港疫情只是剛有受控迹象，而隨社交距離措施寬，料更多市民外出活動，認為政府宜繼續提供便利措施供市民檢測，「如想防止濫用，可獲醫生指示先可做檢測，而唔應該一竹篙打一船人。」