中共喉舌為咗抹黑民主派，可以去到幾盡？一篇由《文匯報》化名記者「郭家好」撰寫嘅文章，昨稱「踢爆」民主黨前立法會議員兼元朗區議員鄺俊宇去年加入區議會轄下三個委員會後，只出席咗全年16次會議嘅其中兩次，再引述五毛留言寸鄺俊宇「最叻神隱」。

鄺俊宇向八方澄清，指《文匯報》連基本事實都搞錯，指根據元朗區議會官方紀錄，佢去年只加入交通及運輸委員會一個委員會，喺今年先加入另外兩個，相信《文匯報》搞錯咗佢加入委員會嘅時間，以為佢去年已加入咗三個，因此得出去年16次會議只出席兩次嘅謬論，對此佢不禁慨嘆：「去年我都冇入呢兩個委員會，點開會啊？」佢希望下次左報報道前可以先睇清楚資料。

曾為開會撲到腳抽筋

對於去年喺交通及運輸委員會五次會議只出席咗兩次，鄺俊宇解釋分別因為撞正立法會預算案辯論、民主派立法會議員總辭，以及由於武漢肺炎剛爆發，佢去咗幫街坊四出撲口罩。佢補充，元朗區議會喺2020年一共開咗七次大會，佢出席率係100%，更試過因為要趕返立法會同區議會開會，一日內喺金鐘同元朗來回三次，最終喺尖沙嘴攰到腳抽筋，有巿民忍唔住上前慰問佢有冇事，「一個撲開會撲到抽筋嘅人，竟然畀人話我缺席咗14次會，有冇搞錯？」但佢至今都冇收過《文匯報》記者來電核實資料。

區議員出身嘅鄺俊宇，一向緊張地區工作，佢最近除咗忙於處理區務，亦繼續瞓身跟進向來關心嘅動物權益議題，近日就喺元朗朗屏邨同義工四出奔走，搵緊一隻日前被一對情侶所養的狗咬傷後仍負重傷趕返去五隻貓BB身邊餵奶嘅貓媽媽，至今已搵咗足足三日。

李八方