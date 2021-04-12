【萬聖節集結案】

【本報訊】前年萬聖節有市民發起「哈囉喂九官面具夜」，逾400人在中環蘭桂坊一帶聚集，警方武力清場，拘捕一名科大女生，指其戴口罩蒙面參與非法集結，控告兩罪。事發近一年半，案件昨開審，警員庭上供稱看見被告指揮人群叫口號，但辯方揭發他兩份書面口供從沒提及被告做過引領手勢或動作，警員回應稱是在昨天律師提問下才記起細節。

被告余樂謠（19歲）被控前年11月1日在中環雲咸街與擺花街交界犯案，涉參與非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪。機動部隊小隊督察曾文龍供稱10月31日晚上，擺花街及砵甸乍街有近500示威者聚集，高叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」及「死黑警」等口號，有人將一袋白色物體拋出馬路，有人用藍色激光射警員。他在五分鐘內以擴音器發三次警告並舉藍旗，要求人群散去。被告午夜後被捕。

父證從小哮喘需戴口罩

警員18851戚文俊作供指，晚上11時已開始留意站在人群前方的被告，舉止動作類似引領示威者，亦曾轉身以手勢指揮身後人士一同叫口號。辯方盤問指出，戚的兩份口供均無提及被告有引領角色或當時的動作及手勢。戚稱雖已事隔一年半，但昨天在律師提問下，令他想起當時細節。

案件表證成立，被告父親擔任辯方證人出庭，指女兒從幼稚園起有氣管過敏、鼻敏感及輕微哮喘，出入空氣污濁或有塵地方會帶備口罩，以紓緩不適。辯方結案陳詞指當晚是萬聖節，市民聚集亦不至引起別人害怕，被告在場只是行使和平集會的憲法權利，亦有醫學健康理由作蒙面控罪的免責抗辯。裁判官下月13日裁決。

案件編號：ESCC2265/20