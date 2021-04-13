前年10月1日全港多處爆發衝突，24歲工程師被指在荃灣荃豐中心行人天橋上向橋下警員投擲垃圾桶蓋，最終沒擊中任何人。涉案工程師經審訊後被裁定襲警罪成，判監3個月。他不服定罪與判刑，今向高等法院提出上訴，揚言警方拉錯人，並解釋指警方證人聲稱目擊投擲垃圾筒以及其後被捕的人皆戴有頭盔，但被告若真的有頭盔保護，便不應在被捕過程中頭頂受傷，頭盔也應有血迹。法官張慧玲聽罷陳詞後，押後判決。

上訴人梁文輝今於庭上「試戴」證物頭盔。法官形容頭盔能將梁的頭部覆蓋，代表大狀則指涉案頭盔與一般鴨舌帽不同，不可能如控方所言會戴歪。若真如警方證人所指，梁當時一直戴有頭盔，便不可能造成他頭頂兩道撕裂傷勢，頭盔更不可能沒沾有血迹。

大狀進一步稱，首名警員承認當日在橋底看到橋上戴有頭盔、黑白泳鏡和黑衣裝束的人士掟下垃圾筒後，他才跑上樓梯追捕，其間有10秒目光離開目標人物，加上橋上有多名身穿黑衫黑褲人士，質疑警員是隨便揀選差不多裝束的人士拘捕，直指警方拉錯人。

律政司指戴頭盔與否並非重點 官：點會唔係重點？

法官張慧玲就梁於案發時有否戴頭盔一事，稱按常理而言若被告戴頭盔保護頭部，理應會收緊索帶，不會容易「戴歪」或甩掉。

律政司代表回應稱，戴頭盔與否並非重點，梁被認出是掟垃圾筒的人才是重點。惟張官不同意：「點會唔係重點？而家就係拗有冇疑點吖嘛！」並指若梁當時根本沒戴頭盔，即代表警察口供有問題。

控方又稱，警員制服梁時注意力不在頭盔上，並稱梁當時或是在掙扎下甩掉頭盔。張官聞言指，控方責任是要證明定罪沒有合理疑點，並指「有可能甩咗」此等說法，並非控方應有的恰當論點。

【案件編號：HCMA371/20】

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