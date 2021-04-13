特首林鄭月娥拋出疫苗氣泡措施，提出食肆設clean zone招待已打針的食客，變相分隔已打針及未打針的市民，並給予打針者光顧酒吧及卡拉OK等的特權。有市民今早致電港台節目怒斥政府好離譜，與昔日種族隔離政策相似，「以後香港係咪injected（打咗針）有特權？打咗針一邊，未打針另一邊。」批評新措施只會令市民更不滿，更抗拒打針。

市民陳先生在港台節目《千禧年代》指出，雖然自己已打針，但聽到林鄭公佈的疫苗氣泡措施感到很憤怒及好離譜，「食肆設clean zone令我想起以前種族隔離政策，好似美國、南非咁分白人一邊，有色人種一邊..... 以後香港係咪injected（打咗針）有特權，打咗針一邊，未打針另一邊.......畀特權打咗針嘅人，歧視無打針嘅人」。

林鄭用近乎威迫手段要市民打針，陳先生批評政府言而無信，「無論係打針定裝安心出行，一開始就話自願，之後就全部幾近迫你做」。他指很多人尤其長期病患者對打針包括安全性會有很多考慮，認為硬推疫苗氣泡措施適得其反，令市民不滿出現逆反心態寧願不打針。

今年已72歲的黃太亦在同一節目指出，因是長期病患者未必適合打針，擔心不能到安老院探望及陪同家人覆診，雖然政府指不宜打針者可以檢測代替，但因未有公佈細節而感憂慮。

黃家和：不希望因打針與員工對立

除了設clean zone分隔食客捱轟，強制食肆員工打針也惹來詬病，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不希望因為接種疫苗與員工對立，但如果政府有要求，員工要接種疫苗才能工作，業界亦只能跟隨，希望當局有方法處理因特殊原因不能接種疫苗員工的工作安排，並建議政府容許以定期兩星期接受檢測作代替方案，認為雙方都要理性，「不要鬥氣」。

至於食肆劃出clean zone以放寬社交距離用膳是否可行，黃稱，大型食肆如果有空間可以做到，但小型食肆因空間有限，難以執行。他又質疑政府仍限制營業時間的做法，要求當局檢視安排。

陳肇始避答會否出現員工因不打針被炒

食物及衞生局局長陳肇始回應指，clean zone建議是由較大型的食肆提出，目標是在進一步放寬防疫限制，讓食肆運作更為方便，亦期望放寬措施時會是「安全的放寬」。至於員工如不願接種疫苗，會否引致有人被解僱，陳則避談，只表示相關結果並非當局的原意，亦不希望見到有關情況，並指若因健康原因而未能接種，當局會與業界商討，如何為有關員工提供證明。

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