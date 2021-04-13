多名蒙面人前年9月破壞屯門輕鐵青松站內一部八達通收費機，其中兩男經審訊後被裁定刑事毀壞罪成，判囚4星期。兩人早前就定罪及判刑向高等法院提出上訴，法官陳慶偉今指青松站及附近屋苑的閉路電視清晰拍下涉案人士破壞及更衣過程，經仔細觀看後認為定罪穩妥；至於刑期，陳官認為兩人沒有悔意，不適合判處社會服務令，而4星期監禁亦非明顯過重，遂駁回上訴。已服刑約兩星期的被告須即時還柙，繼續餘下刑期。

兩名上訴人是建築機械維修員吳兆軒（23歲）及兼職售貨員霍啟峰（24歲）。大狀質疑原審裁判官比對犯案者與兩名上訴人的衣著和隨身物品，做法不穩妥，強調難以從目前證據斷定二人有份犯案。

原訟庭判詞則指出，青松站閉路電視拍到有4名人士闖入站內，其中3人破壞入閘機，其後逃至附近的兆軒苑。而從兆軒苑的閉路電視片段可見，當下有4人從不同地方跑進兆軒苑，部份人更換衣服，並將脫下的衣服放入背包。

法官認為，事發於凌晨2時許，絕大部份居民已經入睡，行人稀少。如此匆忙走進屋苑且衣著打扮與破壞輕鐵站人士相似的，裁判官判斷兩者屬同一批人，並無不妥。

此外，兩名上訴人及後在兆軒苑被警員截停，第一上訴人當時所穿的衣服、所攜的物品包括雨傘及白手襪等，與破壞輕鐵站的其中一名犯案人士相似。而第二上訴人背包內搜出的黃色雨衣、黑色頭套，亦與另一名犯案人士一樣。裁判官從而推論兩人便是破壞輕鐵站的犯案者，並無不妥，法官維持定罪裁決。

至於刑期，上訴人希望改判社會服務令。惟判詞指兩人堅決否認犯案，可見沒任何歉意和悔意。假若兩人為求輕判而向感化官訛稱有悔意，因而取得感化官的信任並建議判處社會服務令，這亦並非真誠悔改，違反社會服務令的其中一個條件。

法官同意裁判官所言，這是一宗有預謀的犯案，上訴人並非魯莽作出破壞，相信他們是以港鐵作為破壞對象，只為發洩一己不滿，不應姑息，必須判處阻嚇性的即時監禁刑罰，4星期監禁的判刑並非明顯過重，故維持原判。

【案件編號：HCMA184/20】

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