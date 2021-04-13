新選舉制度下，候選人的參選資格將由新設立的資格審查委員會確認，而資審會主席及委員由特首委任，惹來「利益衝突」之爭議，特首林鄭月娥今天（13日）強調，資審會由政府主要官員組成，形容制度已較「嚴格」。她指得悉社會有聲音指主要官員兼任資審會或有「自己人審自己人」的觀感，故稍後會在立法會提出修訂，加入社會人士為委員，但她未有提及心水之選。

稱將加入若干名社會人士：必定係愛國者

草案提及，資審會將綜合選舉主任及香港國安委的意見，決定候選人的提名是否有效；選舉主任負責判斷候選人的一般參選條件如國籍等；香港國安委則根據警務處國家安全處的審查情況，就候選人是否符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件作判斷，並就不符合法定要求和條件者，向資審會作出審查意見書。

資審會的主席及2至4名成員均由特首委任，林鄭今指天指，由於社會有聲音認為，委員會由政府「自己人」擔任，觀感上不夠公信力，因此稍後會向立法會法案委員會提出修訂，加入若干名社會人士，但目前不便透露新增的委員人數，又指委任原則視乎人選的個人能力、誠信等，由於職責要包括審查特首候選人，故「必定係一位愛國者」，不排除有關社會人士之任命亦須經中央任命或「備案」，形容此要求「好普遍」。

林鄭：要相信特首不是獨斷獨行

由於委員由特首委任，被問到如現任特首爭取連任是否需要避席、辭去相關職務以免有利益衝突時，林鄭只稱，對現行的利益申報制度有信心，若特首爭取連任，將不會參與資審會的討論，強調若因怕被指涉利益衝突而抹去特首職能，便不符特首的問責要求。林鄭又指，因資審會工作涉及國家安全審查，故認為紀律部隊首長，包括警務處處長、海關關長，有能力、有資格擔任委員，而他們本身亦是國安委成員之一。

此外，資審會委員均由特首委任，被問到如現任特首爭取連任，是否需要避席，辭去相關職務，以免有利益衝突，林鄭月娥表示，對現行利益申報制度有信心，又指不會為了所謂的「觀感」，而放棄特首的憲制責任及問責要求，「唔覺得係好嘅安排」。

她稱，要相信特首不是獨斷獨行，國安委有10名成員和顧問，特首在資審會亦非成員，強調若參選特首就要解除所有職務，對香港非好的安排。

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