【本報訊】中國疾控中心主任高福日前公開稱，當局需要解決國內現有疫苗保護力不高的方法，被指「承認」主要使用滅活技術的國產疫苗不及西方研發的mRNA疫苗。他其後接受《環球時報》訪問時指部份媒體「誤讀」其觀點，強調自己只是提出一種「科學思考」，即通過優化接種劑次、劑量和時間間隔，進一步提升疫苗保護率。

辯稱僅「提出思考」

截至本周日（11日），內地累計接種新冠疫苗1億6,734.3萬劑次，接種速度仍差強人意。高福上周六在成都舉行的疫苗會議上稱，中國正考慮其他接種方案來解決有效率不高的問題。他對《環時》稱外界指他「承認」國產疫苗保護率低「完全是誤解」，強調全球疫苗保護率測試數據都有高有低，他只是為優化接種程序提出思考。

疾控中心免疫規劃首席專家王華慶接受央視訪問時表示，中國將來要建立免疫屏障，可能需要10億以上的人接種新冠疫苗；接種率越高，免疫屏障形成就越牢固，目前的接種速度、接種比例，距離形成免疫屏障還有一段路要走。「對於新冠病毒，它需要達到人群的70%、80%才能產生群體保護效果。」他謂如果免疫接種率低，就無法產生群體免疫。

北京市疾控中心發佈新冠疫苗的接種提醒，建議民眾接種當日要穿寬鬆衣服，接種完畢後需留在接種點觀察30分鐘；接種後若持續發燒則要及時求醫。