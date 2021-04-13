政府帶頭在食肆「歧視」，為接種疫苗者劃出「Clean Zone」區分已打針及未打針食客，引發極大爭議。旺區小店明言實際無辦法遵從，批在疫苗穩定度不足兼食客注射比率低的情況下施行此政策，做法只會令食肆翻枱率大減。小店店東更強調，餐廳面積細小，即使要劃區亦不能將兩類人分隔多遠，「大家也是共用同一洗手間」。

喜煌點心專門店分上下兩層，老闆Jason直認不諱，最適宜配合「放寬」條件，「Clean Zone」與否各佔一層，但認為「你真係以為間間小店咁好有兩層咩？」於通菜街開業的他，舉例指鄰舖茶餐廳要食客坐到密質質，「佢哋都做唔到啦」，又指圖則已規定該店舖只有地面層盡頭一個廁所位，無法再劃另一套設施專給「Clean Zone」食客用，變相最終同樣「共冶一爐」。

Jason指，限桌令前曾想過延後關門時間至凌晨，吸納夜茶生意，惟政府昨將機會送上門，他直接耍手擰頭。他假設上層較小用作「Clean Zone」，可放兩張六人枱及一張四人枱共計16座，卻稱在1.5米距離措施下，會比現時少一張兩人枱。

他續假設食客到場一行4人，「4個人打咗1個人冇打（疫苗），我都當佢哋全部冇打啫」，結果會令非「Clean Zone」座無虛席，樓上則因無人敢接種而空空如也。他再指假設「Clean Zone」亦行得通，料屆時又要找人手核對食客針卡紀錄，直指現時已因抽派人手管「填紙仔」感困難，「其實冇咁多人手，都係靠食客自律」。他更指夥計明言不想冒風險打針，「全港市民都知支針未穩定，出面全部（夥計）都要養妻活兒，打完針有咩事嘅，點對得住我良心」。

同樣對政府誘逼打針極反感的阿木台灣麵老闆Polly表示，「好像把人分等級，這是對人的基本歧視」，續指即使要劃分區域，亦要讓兩類客人保持足夠距離才有意義，「他（食客）會接觸收銀，還有廁所。我們的收銀（出入口）跟廁所都是很窄的通道」，出入時已碰口碰面。她續假設將舖間開一半，「現在已經要50%，再下去不就再減半只有25%，做不到（生意）啊」。

她遂抨擊政府所謂「放寬」只是要強推「安心出行」及推高接種率，「對『那一邊』的人交代」，重申將病毒與堂食拉上關係不公平。

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