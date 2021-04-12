中國疾控中心主任高福自爆國產疫苗保護率低、官媒敦促加快把國產疫苗加入世衞推薦名單，彷彿鬼拍後尾枕，道出了中國疫苗和疫苗外交的短板，也道出了中港兩地轟轟烈烈的疫苗接種愛國運動的原因。林鄭政府昨日宣佈多項強制接種疫苗的規定，加上一眾官員率先以身試藥，比中共官員早了一個多月，給人港官比中共官員還愛國的印象。

接種疫苗升級為愛國運動

武漢肺炎從疫情爆發、防疫抗疫到疫苗接種，都極度政治化、國際化，香港更多了一重中國化色彩。雖然早在2月22日，林鄭月娥就連同多位司局長接種了科興疫苗，3月22日又接種了第二劑，但中國的疫苗接種愛國運動，是在3月22 日全國新冠病毒疫苗接種工作電視電話會議後才開始的。

疫苗接種之所以升級為愛國運動，據說是習近平發出指示，要求各地限期限進度推動疫苗接種，而且明確是全民免費，因此官媒稱之為總書記再次親自部署、親自指揮，體現了「人民至上、生命至上」的執政理念。被賦予如此崇高的政治意義的事情，豈能不升級？況且，中國要以疫苗外交碾壓對中國隱瞞疫情究責、索償的聲音。

中國外長王毅聲稱，中國已經或正向80多個國家和三個國際組織提供疫苗援助，同時向40多個國家出口疫苗，「這不是搞疫苗外交，而是展現大國擔當」。然而，中國疫苗的保護率、副作用仍受質疑，多國領導人接種後又染疫，中國官員、百姓再不大規模接種，如何服眾？如果香港接種率高、保護率高，何異以替國產疫苗省亮招牌？

據報道，中共中央的指令是疫苗接種率在6月底要達到40%，相當於全國接種人數要達到5.6億。官方統計顯示，至4月11日，疫苗接種量約1.67億劑，距目標尚遠。因此，疫苗接種在中國極速升級為政治運動，省長親自出任各省疫苗接種工作領導小組組長；縣市委書記、縣市長開始率黨政官員集體帶頭接種疫苗；最具中共政治運動特色的紅色橫額也在城鄉街頭出現：「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」、「相信國家相信黨，疫苗在身你最強」、「防疫道路千萬條、接種疫苗第一條」、「接種新冠疫苗，共築防疫長城」。

港官只是家奴惟有更愛國

疫苗接種愛國運動紅紅火火，高福及《環球時報》的社評，篤穿了國產疫苗保護率低、尚未獲世衞認可和推薦，簡直是造反，近兩日極力澄清，但已難洗白。如果疫苗保護率低，要實現社區免疫，自不然要提高接種率，各地的獎懲也是各出奇招。有的在接種點贈送雞蛋、廁紙，有的由商場提供購物優惠；有屋苑貼出公告，將禁止未接種疫苗的居民出入，也有地方政府下令，企業員工接種率未達標，將給予黃牌警告，甚至停產整頓。

林鄭政府自然不甘人後。陳肇始早前揚言，本港需要超過一半市民完成接種，政府才更有條件爭取進一步回復正常生活，包括經濟、社交活動和跨境出行。林鄭月娥昨日親自出場，宣佈抗疫新安排將以完成接種疫苗為主，將停止免費檢測、各行業需每隔14天檢測的員工以接種疫苗代替、餐飲業晚市堂市時間延長與同枱人數放寬與疫苗接種掛鈎。

無論是主要官員接種疫苗早過內地，還是訂出接種比率目標高過內地，甚至是餐飲等行業的營運與接種掛鈎嚴過內地，都反映香港官員比內地官員在這場愛國運動中更積極。為甚麼會這樣？因為內地官員是中共親生的，香港官員只不過是中共的家奴，林鄭政府一眾官員想邀功請賞，惟有表現得比內地官員更愛國、更能幹。

李平

周一至周六刊出