每年均有不少黑臉琵鷺來港過冬，並主要聚集在后海灣一帶棲息。香港觀鳥會公佈《黑臉琵鷺全球同步普查 2021》結果，今年全球錄得5,222隻黑臉琵鷺，創下有紀錄以來新高，但在港棲息的黑臉琵鷺數量卻按年下跌 6.9%。觀鳥會表示，仍有待研究黑臉琵鷺數量減少的原因，他們促請政府為「濕地緩衝區」把關，並應更審慎檢討緩衝區規劃指引。

港數據反映后海灣濕地環境質素或下降

《黑臉琵鷺全球同步普查》於今年1月15至17日進行，覆蓋全球過百個地點，動員超過200位觀鳥者、鳥類學家等。普查結果顯示，全球黑臉琵鷺數量達 5,222 隻，是首次錄得超過5,000隻，較去年增加358隻，即上升 7.4%，創下1994年以來新高，但在后海灣（包括香港及深圳）棲息的黑臉琵鷺僅得 336 隻， 按年下跌 6.9%，過去7年跌幅更達15%。

香港觀鳥會高級研究經理余日東形容，雀鳥數目是濕地質素指標，今年數據反映后海灣的濕地環境質素可能下降，使黑臉琵鷺不選擇來港棲息，但仍要研究具體原因，「濕地係好複雜嘅系統，係咪唔夠嘢食、濕地唔夠大？要做多啲研究先證實到」。

調查地區當中，台灣錄得3,132隻黑臉琵鷺，比去年增加超過一成，佔全球數量的60%。余日東引述台灣的鳥類專家指，過多黑臉琵鷺在台灣聚集可能會帶來隱憂，「台灣魚塘近年雨水少，但黑臉琵鷺要濕地、要水，唔夠水嘅話，可能會提高患病機會」。

憂放寬建築物高度限制威脅濕地保育

發展局早前稱將檢討「濕地緩衝區」規劃指引，余日東擔心政府會放寬區內建築物高度及密度限制、增加發展地積比率，對緩衝區旁的濕地保育區帶來直接威脅。余日東指，放寬建築物高度限制絕對會影響雀鳥選擇棲息地，「雀鳥升降要有一定距離，否則好難升降，如果濕地附近起哂好高嘅大廈，啲雀唔會飛入濕地」。

余日東稱，設立緩衝區的原意是減少發展對鄰近濕地的負面影響，他促請政府為濕地緩衝區把關，「唔係淨係諗發展，都要諗埋保育，要檢討點做緩衝作用」。余日東又指，未來北環線走線未必會直接破壞濕地，但發展交通配套後，鄰近地區居住人口可能會相應增加，擔心對濕地環境可能會造成壓力。他希望政府亦為后海灣的濕地及魚塘訂立更齊全的保育政策，並加強保護米埔到下白泥沿岸的泥灘，以確保每年途經香港的候鳥能有一個安全的補給站及過冬地點。

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