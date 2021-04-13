疫情下市民無法外遊，不少人選擇到郊外呼吸新鮮空氣，環境局文件稱，正計劃開放「吉澳文化徑」，亦會增加來往馬料水至荔枝窩的街渡班次，以推動本地旅遊。當局又形容，近月環保回收方面的成效不錯，指環保署去年起推出「綠在區區」社區回收網絡，截至今年2月已收集到1,200公噸回收物，總量較上一代的社區回收中心上升超過一倍。

姚思榮倡開放沙頭角碼頭完善水路

環境局在回應立法會特別財委會的文件稱，漁護署將為慶祝香港世界地質公園成立10周年舉辦一系列活動，包括開放「吉澳文化徑」等新設施。吉澳現時已有一條全長1公里的自然教育徑，沿途設有解說牌、觀景台等，當局暫時未有透露新設的「文化徑」內容。旅遊界姚思榮今日（13日）在財委會上提到，現時由馬料水乘搭街渡到吉澳需時一個多小時，建議政府試行開放現屬邊境禁區的沙頭角公眾碼頭，讓市民多一個途徑前往吉澳，船程亦大大縮短至15至30分鐘。

環境局局長黃錦星表示，明白新界東北水路交通未盡完善，環保署的鄉郊保育資助計劃將改善相關配套，方便遊人到偏遠的外島郊遊。他又稱，知悉地區對沙頭角公眾碼頭的關注，政府會跨部門商討。環保署副署長伍江美妮補充指，鄉郊保育辦公室將推出先導計劃，增加來往馬料水碼頭至荔枝窩碼頭的街渡班次，由現時只有周末各一班往返航班，增加至平日都有航班，以推動本地旅遊，會視乎效果再決定能否持續推行。

何君堯斥政府開拓行山徑動作慢

早前財政預算案提出撥款5,500萬元，計劃於2026年前修復10條行山徑，建制派何君堯批評動作太慢，建議政府同時開發新的行山徑，「回歸前有麥理浩徑、衛奕信徑，回歸後一條都冇，起碼都整返條特首徑吖！」

漁護署署長梁肇輝回應指，署方過往一直有開發新行山徑，但手頭上沒有相關資料可提供。他稱目前全港郊野公園行山徑合共長約500公里，包括長途遠足徑、家樂徑及教育徑，適合不同使用者的需要，署方暫時會先聚焦於修復水土流失較嚴重的山徑，以及豐富郊野公園訪客的體驗。

環保署副署長陸嘉健提到，署方去年起推出「綠在區區」社區回收網絡，設立9個「回收環保站」及22個「回收便利點」。陸表示，22個回收便利點去年第四季才陸續開始營運，直至今年2月共收集到1,200公噸回收物，總回收量已較上一代的社區回收中心上升超過一倍。

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