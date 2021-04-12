【本報訊】政府強制區議員宣誓前夕，再有民主派區議員宣告因身體問題辭任。公民黨觀塘區議會麗晶選區議員畢東尼昨在facebook宣佈，早前因為滯留英國，令他原訂2月做的手術的延遲三個月，他回港後意識到身體情況不能再應付議員的日常工作，加上手術後將要接受長期治療，故宣佈今年6月1日起辭任觀塘區議員，並退出香港政壇。

同時退出政壇

畢東尼昨於facebook發文稱，本來計劃今年1月1日由英國返港，並於2月1日入院做手術，結果因疫情滯留英國，令手術推遲至5月1日才做。他由英國回港後，感到無論體力和精神上都比以往遜色不少，令他意識到身體情況已不能再應付議員日常工作，加上手術後預計要接受長期治療，讓身體慢慢康復，故此決定辭職並退出政壇。

2015年底勝出區選，並在2019年成功連任的畢東尼表示，感激過去五年得到居民的信任，有幸成為麗晶花園的議員，為居民改善社區上的問題，希望未來即使不再是該區議員，仍可以與居民保持聯絡，「麗晶花園是本人土生土長的地方，與您們相處的回憶，將一直留在本人心裏，永不忘記。」

公民黨主席梁家傑也在facebook轉發畢東尼的貼文，並感謝畢東尼一直秉持公民黨「為公為民」的精神服務香港，鞠躬盡瘁為麗晶花園街坊勞心勞力，並祝願畢東尼健康平安。