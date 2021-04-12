俄羅斯近年積極對外宣傳北方海路，而為了能更有效開拓這條可以把歐亞海上貨運縮短一半時間的航道，不惜斥巨資打造一支全球最大規模的核動力破冰船隊。

位於俄國經濟專屬海域內的北方海路，過去每年只有一、兩個月是適合通航，但拜全球暖化所賜，北極冰層變薄，令航線潛力大增。為了拉長通航期，破冰船不可或缺，俄國首艘最新型的「阿科蒂卡級」（Arktika）核動力破冰船已在去年10月服役，它可以輕易破開海上厚達三米的結冰。

測試破冰戰艦保航道

排水量逾3.3萬噸的阿科蒂卡級破冰船，是目前世上噸位最大的核動力破冰船，單價估計達12億美元（93.6億港元），近年經濟拮据的俄羅斯還是一口氣下了五艘定單，另外兩艘已經下水，第四艘正在興建當中，第五艘準備安放龍骨，可見克里姆林宮對經營北方海路的決心，以及對其經濟效益寄予厚望。

可是，克宮認為阿科蒂卡破冰船仍不夠用，計劃在遠東的茲韋茲達船廠打造下一代的「領袖級」核動力破冰船，排水量接近70,000噸，比兩艘阿科蒂卡還要大，可以破開四米厚浮冰，造價要20億美元（156億港元），預計在2027年服役。

俄國天然氣生產商諾瓦泰克已開始利用其液化天然氣破冰船隊，把中國石油有份投資的西伯利亞亞馬爾氣田產出，取道北方海路運往中國。莫斯科為了確保對航道的控制權，正測試新一代「23550級」破冰戰艦，能搭載武裝直升機及反艦導彈，已引起美國軍方的注意，預計後年可以在航線上巡邏。

法國24網站/美國防衞新聞網