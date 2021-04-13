前年7⽉28⽇，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控暴動，案件續審。當日有份執勤的前警務處處長鄧竟成之子、現為總督察的鄧智兆繼續出庭作供，指當日目擊其中一名被告先掙脫另一警員的制服，並於他身邊跑過，其間再分別用雨傘敲打另外兩名警員的頭部一下。鄧見狀追趕，棍打被告上臂並上前搭其肩膀，惟被告用右手踭向後揈中他的胸口，他遂以襲警罪名拘捕被告。辯方則直指鄧認錯人，逃避警員及傘打警員的男子並非被告。鄧承認事後沒有檢取涉事雨傘作證物，亦認不出被襲兩警的身份。

鄧竟成之子、現為總督察的鄧智兆繼續作供。他於案中負責控制本案第15被告莫卓煇（33歲）。鄧指當日約8時收到指示，向前推進驅散前方70米的示威者；推進至雙方距離約50米時，警方開始奔跑，將距離拉近至20、30米。鄧看見人群中有人向警方投擲物件，包括頭盔、雨傘及不知名硬物。至警方與人群距離只有約10米時，警員加速。鄧與其他警員衝入皇后街及附近範圍，當時鄧看見有些人向中環方向跑，亦有人被警員制服地上。

鄧續供稱，他走到皇后街時回頭望，在德輔道西的滙豐銀行分行外，看見7米外有一名男子正被其他警員制服， 但男子掙扎逃脫。鄧形容該男子戴有護目鏡、面罩、背囊及手套，其右手拿長遮，並向鄧的方向跑來，「我命令佢停低，但冇理會我，喺我右手邊跑過」。

指男子用雨遮毆打正制服其他示威者的警員

鄧稱，當時他轉身追趕，目睹該男子跑過，分別向兩名跪在地下、正在制服其他被告的警員施襲，「用雨遮打咗佢一下」。鄧見狀追上去，見到「佢拎住把遮繼續有動作，喺度揈」，故鄧用長警棍打男子右手兩下，但無效。

鄧再走上前搭其肩，並稱「警察，唔好走」。惟男子「揈佢膊頭，右手手踭向後一揈 ，打咗落我心口度」。鄧隨即制服男子落地，並說：「你襲警，我而家拘捕你，你唔好再郁。」

鄧等待其他同事支援，其後將該男子雙手鎖上膠手銬，並拘捕男子，再交給刑偵同事處理。鄧本人則返回皇后街防線，繼續防守工作。

辯方盤問時先指出辯方案情，指鄧第一眼見到逃離警方控制、以及用雨傘扑警員頭部的男子，均非本案第15被告，並指第15被告並沒有用手踭襲擊他。鄧均不同意。

盤問下，鄧稱當時上司指示上前拘捕非法集結的人，鄧稱人群中有挑釁警察及襲擊警察防線的行為，故當時他自己亦認為眼前的人群干犯非法集結。但鄧同時承認，當日只以襲警罪名拘捕第15被告。

而鄧供稱第15被告逃離警員後再用雨傘連襲兩警，惟鄧承認沒有檢取涉事雨遮作證物。被問到有否嘗試在現場尋回雨傘、或指示同事嘗試尋找雨傘，鄧解釋當時正在控制被告，「有周邊望下有冇把遮喺度，不過搵唔到」，又因他與其他同事正看守被告，故當時不適宜搜尋。

辯方再問，鄧稱見到兩名軍裝警遇襲，鄧又是否知道兩人身份？鄧稱因當時正追捕被告，沒有停下來看被襲警員，不知兩人身份。

警直指施襲男護目鏡鏡片飛脫 辯方反指被告無戴護目鏡

鄧又供稱，當時看見襲擊兩警的男子有戴護目鏡，並指與對方糾纏期間親眼目睹男子所戴的護目鏡眼鏡片飛脫。但當辯方要求鄧即場檢視證物時，發現護目鏡鏡片完好。辯方大律師指出，被告全程均沒有佩戴護目鏡，被告的護目鏡全程放在背囊內，鄧根本不能肯定該施襲男就是第15被告。

辯方大狀又稱，被告遭制服時曾說：「我唔會反抗，我好痛，請你唔好壓住我。」鄧則稱當時壓被告在地，只聽到被告說：「得，我唔會反抗。」

辯方指出，當鄧壓住被告時，被告多次講「好痛」，身體手臂亦確有郁動，正是這個時候，被告的手臂才與鄧的胸口有接觸。鄧否認此說法。而被告被捕後的相片顯示額頭有膠布，辯方指傷勢是因被鄧用力壓在地上而造成，鄧則稱當時看不見被告有傷。

本案第15被告莫卓煇與其餘22人被控前年7月28日在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動，莫另被控在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC871/19】

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