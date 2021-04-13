行政長官林鄭月娥自詡抗疫措施「與時並進」，事實是去年武漢肺炎爆發之初，眼見病毒由內地輸入本港，仍然堅拒封關；第三波疫情由豁免檢疫的海員及機組人員帶入社區，仍然死撐制度沒問題。食物及衞生局提交立法會的文件顯示，去年2月至今年2月，向獲豁免人士發出近60.8萬張代表免檢疫的醫學監察通知書，較去年7月《香港電台》率先披露的29萬多張，半年內增近1倍。

現時本港有33類豁免檢疫人士，其中第6類「貨船船員」，被指是去年第三波疫情的「源頭」；不過食衞局正副局長，以至特首林鄭，曾指豁免檢疫制度「有必要」，不能取消。直至《蘋果》率先披露理大學者蕭傑恒的病毒基因分析，確認多宗海員個案均帶有D614G變異病毒株，並引爆社區感染，當局才收緊豁免安排，現時不需貨物操作的貨船船員，不獲豁免強制檢疫，也不能在港上岸及「換班」。

免檢疫人數及種類有可能過多

所有豁免檢疫人士每一次抵港時，均獲發「醫學監察通知書」；但因跨境貨車司機及必要的陪同人員，每14天只需取得一次通知書，故通知書總數接近實際獲豁免的人數。《香港電台》去年7月率先「踢爆」，疫潮首半年港府累計發出29萬多張通知書，佐證豁免檢疫人數及種類有可能過多。

食衞局提交數字顯示，去年2月至今年2月，當局共發出607,756張通知書，相對去年7月時總共308,420張，增加接近1倍。惟每月數字有下跌趨勢，由去年7月最多的53,405張，減至今年2月的34,438張。

同期，共有39,920名武肺患者的接觸者被送檢疫中心，每人平均需時15.2小時；最長更需12天。當局稱，由於該名密切接觸者入住檢疫中心前在醫院留醫，因此送往檢疫中心需時較長。

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