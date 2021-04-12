【本報訊】建制媒體及人士近日先後施壓，指大律師公會是政治而非專業團體，建議收回大律師公會自我監管的法定權力。大律師公會副主席葉巧琦今早在港台節目強調，大律師公會不是政治團體，而是法律團體，當遇到對香港重要的法治議題，就會按照憲章提意見，指即使有議題涉政治元素，「但唔能夠因為涉及政治元素或背景而唔講」。

葉巧琦在節目指出，大律師公會具有自我監管的權力，包括監管成員有否違規，執業時會否出現問題等，強調公會的自我監管機制恒之有效，「我覺得一路都做得唔錯，絕對冇證據話我哋做得唔好」，任何改革意見都需要有原因及理據，「聽唔到有任何特別理由，要收回（公會）自我監管權力。」

撤自我監管權削業界自主

葉巧琦又指，法律界緊張業界名聲，因此嚴格監管成員，由公會自我監管更可維持法律界的專業形象，而很多普通法地區，也是由法律界自律監管；而且政府有很多工作外判給大律師，若由政府部門取代公會進行監管，反而會引起利益衝突，亦會削弱法律界的自主獨立性。

葉巧琦又強調，大律師公會是法律團體而非政治團體，公會一直按照憲章，就不同法律問題提供意見，當中不少法律議題涉及政治元素，例如《逃犯條例》、一地兩檢等，公會不能因為有關法律問題具有政治元素或背景便不發聲。