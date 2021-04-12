特首林鄭月娥周一（12日）在記者會上，威脅若不接種疫苗及使用「安心出行」的話，將不獲放寬防疫措施。周二預約接種疫苗的人數突然急增，其中預約接種德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗的人數約13,500人，比周日約6,500人多逾一倍，而預約中國科興滅活疫苗亦由約1,800人增至約3,300人。

約萬人甩底未打第二劑科興

政府周一公佈的疫苗接種數字，當中累積共接種了約877,900劑武漢肺炎疫苗，而約597,400人完成接種第一劑疫苗，包括約351,800人接種科興及約245,600人接種BioNTech；而接種第二劑的人數為約245,600人，科興佔約156,100人，BioNTech佔約124,400人。

截至周一晚上8時，共有約43,000人接種疫苗，當中接種首劑疫苗共有約18,400人，科興的人數為約3,100人、BioNTech則有約15,300人；至於第二劑的人數則有24,600人，科興有約9,500人，而BioNTech則為15,100人。與周日數字相比，接種科興人數稍稍回升，而BioNTech則輕微下降。不過第二劑科興疫苗仍有6%的甩底率，即有約1萬人仍未接種第二劑科興疫苗。

預約BioNTech人數較周日增逾一倍

至於預約接種數字，周一有約16,800人在網上預約，當中預約科興人數為約3,300人；另預約BioNTech則為約13,500人，較周日增加逾一倍。

而在8間社區疫苗接種中心接種科興的甩底率為3%，在21間疫苗接種中心接種BioNTech的甩底率為4%。

10人接種後不適 3人留醫1人自行出院

另外，周日有10人在接種疫苗後感到不適送院，當中3人是接種科興；而10名送院者之中，有3人需要留院觀察，另外1人則未有遵從醫生勸告自行出院。

3名留院觀察的病人都是接種BioNTech，分別為在香港中文大學醫院接種的57歲女子，在接種第二劑BioNTech疫苗後，感到左邊身體麻痺及高血壓，於4月11日中午12時26分送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

一名63歲男子於元朗體育館接種首劑BioNTech疫苗後，左手乏力及感到麻痺，於4月11日中午12時51分送往博愛醫院後情況穩定；另30歲男子在西灣河體育館接種首劑BioNTech疫苗，之後感左手麻痺，4月11日下午4時43分被送往東區醫院後情況穩定。3人均需留院接受觀察。

一名19歲男子，在荃景圍體育館接種第一劑BioNTech之後，感覺暈眩，於上午11時3分被送往仁濟醫院，情況穩定，病人之後未有遵從醫生勸告下出院。

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