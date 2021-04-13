特首林鄭月娥於2017年《施政報告》首度提出設立地區康健中心，以推動基層醫療，鼓勵市民預防疾病，聲言要於本屆政府任內落成7區康健中心。然而事隔3年幾，僅有葵青康健中心於前年落成，其他6區仍未開始營運，當中3區更尚在物色合適物業，開業無期。

食衞局則聲稱，預期6區康健中心均最遲明年開始營運，其餘11區用作過渡的地區康健站則於本年第4季投入服務，疑欲追趕林鄭所設立的目標。

3區中心仍物色租用物業 趕明年營運

食衞局於立法會特別財委會文件指出，在本屆政府任期內，計劃於深水埗、黃大仙、屯門、元朗、荃灣及南區設立地區康健中心，6間中心全年營運及相關經常開支為6.54億元。

不過，上述6間中心均未正式設立，其中深水埗康健中心預計於今年第2季開始營運，黃大仙康健中心預計於明年第2季投入服務；屯門康健中心則正進行營運合約招標，同樣預計明年第2季落成。至於其餘3區，食衞局指仍在物色合適的租用物業，聲言預計明年開始營運。

葵青康健中心運作16個月服務量遜預期

2019年9月落成的葵青康健中心，為全港首個康健中心，但服務量一度未如當初預期的每年5.5萬人次。食衞局於文件披露葵青康健中心的服務數字，2019-20年度共服務12,300人次，2020-21年度（截至去年底）則服務44,600人次。中心至去年底共運作16個月，但總共僅服務約5.7萬人次，服務量仍遜於預期目標。

至於將會投入服務的深水埗及黃大仙康健中心，食衞局於文件公開兩個中心的員工編制，包括護士、物理治療師、職業治療師、藥劑師、營養師及社工等不同專職人員。兩個中心目標每年分別服務6.99萬及6.93萬人次，服務範疇與葵青康健中心相若，包括健康教育、健康評估及社區復康服務等。

11區地區康健站涉近6億經常開支 全部未落成

此外，林鄭月娥亦提出，希望將地區康健中心的概念推展至全港18區，未及於本屆政府任期內設立康健中心的11區將會設地區康健站，作過渡之用。

食衞局指，11區設立的地區康健站，3年計劃期內會涉及5.96億元非經常開支。然而，11個康健站其實全部尚未落成，局方指仍在物色非政府機構負責營運，但聲稱各區康健站可以今年第4季投入服務。

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