本港疫情放緩，港府昨日（12日）公佈放寬安老院及殘疾人士院舍探訪安排，今日醫管局亦宣佈，將於下星期三（21日）開始，恢復8間療養醫院特別探訪安排，探訪家屬於探訪時必須持有72小時內陰性檢測結果，而已接種2劑疫苗的家屬，則可選擇於探訪24小時前作快速抗原測試，惟須自行購買試劑及預先在家做測試。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席疫情記者會時指，8間療養醫院下星期三恢復特別探訪安排，分別是舂磡角慈氏護養院、黃竹坑醫院、東華三院馮堯敬醫院、靈實醫院、香港佛教醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓、沙田慈氏護養院及博愛醫院田家炳護養院。每名病人在每星期內，可有一節一小時探訪時間，院方會協助安排登記一名探訪者到訪，病房職員由今日起陸續會聯絡病人家屬預約登記。

探訪家屬須預先做檢測，未打疫苗者須持有72小時內的陰性檢測結果；假如探訪人士於14日前已完成接種2劑武漢肺炎疫苗，則可選擇於24小時前進行快速抗體測試。惟須自行購買試劑在家進行，並提供說明書、測試結果、測試者樣貌、日期及時間照片等予病房職員核實；若屬緊急探訪，則須於完成探訪48小時內向醫院補交陰性檢測結果，所有探訪者探訪時需要佩戴口罩、量度體溫及填寫健康申報表等。

被問到要求市民自行購買測試劑的原因，以及是否有指定要使用哪一種快速抗原測試，庾慧玲指要由醫管局去指定某些檢測用品有一定困難，因坊間抗原測試眾多，局方「冇能力揀選」，並指出目前任何一款抗原快速測試都可以。

對於市民自行檢測會否出現採樣錯誤的問題，庾表示市面上的檢測劑都有指引教市民採樣，相信市民可以遵照說明書完成檢測。她又指，若要在醫院內為市民取樣會有一定困難，因為市民需要除口罩，在佔用地方及感染控制方面都不合適，而有關人士只要向醫護人員出示記錄就可以。

庾慧玲指，醫管局會根據疫情發展，若8間療養院運作順利，會將有關安排擴展至更多醫院及院舍，並表示希望市民理解疫情下探訪有所限制，其他仍然未能探訪的醫院將會於可行的情況下安排恩恤或視像探訪。

8間可作特別探訪療養院

【港島】

舂磡角慈氏護養院

黃竹坑醫院

東華三院馮堯敬醫院

【九龍】

靈實醫院

香港佛教醫院

瑪嘉烈醫院荔景大樓

【新界】

沙田慈氏護養院

博愛醫院田家炳護養院

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