港府配合中共閹割香港選舉制度，港人連監察選舉的權利亦逐步被剝奪。行政會議今日通過《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，文件建議限制選民登記冊只限認可傳媒、政黨及候選人查閱，而且名冊只會顯示選民姓名的第一個字。香港記者協會批評政府藉保護私隱之名，箝制傳媒監察工作。有區議員指出，舉報懷疑種票個案須提供疑似種票人的全名及住址，擔心措施一但實施，反令種票情況惡化，「種幾多都冇王管」。

政府今日（13日）向立法會提交草案文件，提出3項有關查閱及編製選民登記冊的建議，包括只限獲政府認可的傳媒機構、政黨及獲有效提名的候選人可查閱登記冊；遮蓋個人選民登記冊上的部份選民登記資料，不論登記名稱是英文或中文，只顯示個人選民姓名的首個字，以及所有新選民登記均須提交住址證明。

舉報「一戶多姓」須填全名：根本就舉報唔到

文件指，遮蔽選民姓名仍可讓查閱人士辨認有可疑的登記資料，例如是「一戶多姓」此常見的疑似種票情況。

工黨成員、荃灣區議員趙恩來指，以往每屆選舉他都會翻閱選民登記冊，留意有否「一屋多姓」的情況，再填寫反對通知書，以反對某些疑似種票的人士成為正式登記選民，而填寫表格需要疑似種票人的全名及主要住址；若登記冊只剩下選民的部份姓名，「根本就舉報唔到，選舉事務處都唔會受理」，他擔心措施一但實行，反令種票情況惡化，「種幾多都冇王管」。

羅健熙斥「完善」選舉無疑製造新漏洞

民主黨主席羅健熙認為，政府以防止「起底」為由，收緊選舉登記冊資料，「我就唔覺過去透過選民登記冊，起咗啲咩嘢出嚟」，但一個公開、公平、公正的選舉，須容許有監察空間。他指過去調查種票已非易事，無法完全杜絕所有種票情況，現時增設限制，將令種票更為容易，「有好多空間畀不法之徒去運用」，批評政府聲言要「完善」選舉，「其實你哋係製造新嘅漏洞，畀人去種票」。

羅又指，以往候選人取得選民名單後會「洗樓」，可從姓名估計選民的家庭組合，「而家係男定女都睇唔到」，若要郵寄選舉單張，「成屋7個姓陳嘅，我寄7份去，咁咪個個都係陳、陳、陳？」不過，他認為對選舉部署實際影響不大，「而家都唔係好使點選啦」。

工聯會立法會議員麥美娟則強調，現時未開始部署選舉，無法評估收緊選民姓名對選舉工程的影響，「我都唔會覺得因為知少咗人哋個名，就會影響咗個工程嘅進行，反而尊重選民嘅個人資料係要妥善保存」。

擬推限定查冊 記協批違裁決精神

文件亦建議收窄可查閱選民登記冊的人士範圍，只限政府新聞處新聞發布系統（GIS）已登記的傳媒、政黨及獲有效提名的候選人查閱，文件指，措施能防止「別有用心」的人士取得選民登記資料以作惡意用途。而載有團體選民的團民登記冊則可提供予公眾查閱。

香港記協主席楊健興指出，去年法庭裁決時已肯定傳媒角色，認為有助監察選舉，容許傳媒機構查閱選民登記冊，然而是次條例修訂卻建議遮蓋部份選民資料，有違法庭裁決精神，「遮咗部份名係會影響到傳媒監察嘅能力」，他對修訂感到極度遺憾。

楊健興又指，措施已限制了可查閱登記冊的人士，認為政府藉保護私隱之名，「箝制、限制傳媒嘅監察工作」。

香港警察隊員佐級協會前年提出司法覆核，欲禁止選管會公佈登記冊中的選民姓名及住址，申請遭駁回後再上訴，後獲高等法院上訴庭裁定部分上訴得直，當時選管會就提出查閱選民登記冊的傳媒須以GIS的登記用戶作準。記協當時已去信特首反對安排，指措施不僅限制傳媒監察選舉，還變相推行官方記者認證，收窄記者定義。

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