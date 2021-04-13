現時無論特首選委會選舉或立法會選舉中，新聞界尚算在體育、演藝、文化及出版界中有票可投，但「完善」後的選舉制度中，新聞界完被摒除在外，連間選的機會都沒有。

以立法會選舉為例，現時體演文出界，4個新聞團體包括香港記者協會、香港攝影記者協會、香港新聞工作者聯會、香港新聞行政人員協會，皆以團體身份為該界別選民。

不過「完善」後的選制中，立法會體演文出界的選民基礎，已不包括4個新聞團體。同樣的情況，亦見諸於特首選委會選舉中。

值得一提的是，特首林鄭月娥於2017年角逐特首時，曾簽署記協的保障新聞自由約章，答應若當選會保障新聞自由。然而，林鄭上月底才表態支持收緊查冊，更揚言記者沒有特權，「其他人睇唔到嘅，記者要睇到，咁就視之為特權，香港任何人都冇特權」。

記協：事前並未作全面諮詢 令新聞業界感到不被尊重

記協發聲明指，原屬該界別的所有新聞團體均被剔除，意味有關團體將失去選委提名權。對於政府在未經任何諮詢的情況下，將新聞業界排除於選舉之外，記協感莫名其妙。

記協亦批評，政府近期修訂選舉制度，重組選委會界別，剔走「體育演藝文化及出版界」中所有新聞團體。有關改動事前並未作全面諮詢，難免令新聞業界感到不被尊重，情況令人遺憾。

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