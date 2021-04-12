【本報訊】人稱「Lunch哥」的示威常客李國永與退休婦人，被指去年在西九龍法院大樓外用粗言穢語辱罵及騷擾死因庭證人，被控刑事藐視法庭罪，案件昨在高院提訊。李父透露兒子有自閉症及過度活躍症，「驚佢答辯有問題」；女被告則明言會認罪。法官陳慶偉應李要求，將案押後至8月2日，待他就法援被拒提上訴。

李父欲代答辯被拒

被告李國永（18歲）及退休婦賴瑞英（65歲）皆沒律師代表。法庭早前就本案事主及警員證人頒下匿名令，禁止披露可識別證人身份的資訊。賴透露會認罪，「係自己做錯，睇到網上假消息，一時衝動做錯咗」；李則表示，將於6月24日就法援被拒提上訴，希望押後本案。陳官問他，一旦上訴失敗會否聘請私人律師，李父即回應指兒子有自閉症及過度活躍症，問可否代為答辯，陳官稱不能。李父又謂「只係五分鐘，搞咁大件事，小事化大」，陳官反駁指不是小事，本案最高可判監七年。律政司代表反對押後，指沒證據顯示李不能接受審訊，本案已因被告申請法援而暫緩，被告沒合理原因提出押後。陳官即謂「合理原因咪就上訴囉」，最終批准押後。

陳官提醒李父，本案指控非常嚴重，「令郎阿『Lunch哥』都幾出名嘛」，法庭曾處理很多自稱精神上有問題的被告案件，明言不一定可藉此成功抗辯；況且其子可讀到中六，若屬嚴重過度活躍，相信難以升讀中六，望兩人慎重處理本案。

案件編號：HCMP2254/20