政府昨日公佈一連串疫苗氣泡措施，但部份措施並不一致。如政府隻字不提限聚令可否放寬，兩周後隨時出現已接種兩劑疫苗的市民，可以參加百人宴，但卻不能舉辦百人集會或遊行；又如港人要接種疫苗後才能入酒吧或卡啦OK，但內地人來港則毋須接種疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超表示，限聚令對市民一般在街上或商場等地方逗留，起不到規管作用；相信政府因難以規管已接種疫苗市民的戶外聚集，而未放寬限聚令。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，隨着越多人接種疫苗及疫情穩定，政府應考慮放寬限聚令；而內地人來港前毋須接種疫苗，是與疫苗氣泡及國家政策自相矛盾，也「令到香港人覺得唔舒服」。

現時限聚令最多4人，政府昨公佈疫苗氣泡政策，若食肆員工及客人已接種疫苗及用安心出行，可放寬每枱客人數目，甚至可以12人一枱及舉辦最多100人宴會。但政府沒有提及是否可放寬限聚令，如已接種疫苗市民的戶外聚集人數是否可放寬。以往曾出現食肆一枱人數較限聚令人數多的矛盾情況，變相同枱食飯的市民，步出食肆後便要「分開」不能一起在街上逗留，以免違反限聚令。若兩周後政府仍不放寬限聚令，可能會出現同樣情況。

梁子超：政府將限聚令與所有活動或場所綑綁一起難以執行

另外，政府5月中起會推行「來港易」，無條件免除來港的內地人的14日檢疫，也毋須已接種疫苗；反觀在港的香港人，若要進入酒吧及卡啦OK等場所，一定要接種疫苗。被政府列為低風險地區的新加坡、澳洲及紐西蘭，來港旅客要減少檢疫日數，也必須要完成接種兩劑疫苗，顯示政府對內地人最寬鬆。

梁子超表示，一直以來政府將限聚令與所有活動或場所綑綁一起，是難以執行，如商場或街頭不時有超過4人聚集，限聚令於防疫上的角色並不特別大，主要是用於控制高危場所或活動，如食肆、市民到戶外露營或外傭假日聚集。他指，若遊行集會者有戴口罩、保持社交距離及沒有混亂場面，風險不高。他相信政府因難以規管已接種疫苗市民的戶外聚集，而未放寬限聚令；但若兩周後疫情進一步緩和，食肆也可放寬客人數目，可考慮放寬限聚令。

「內地不停呼籲接種疫苗 冇理由話唔使接種就可嚟香港」

曾祈殷表示，限聚令未必與接種疫苗掛鈎，主要與整體疫情掛鈎。隨着疫苗氣泡令更多人接種疫苗，疫情有望進一步穩定，可考慮放寬限聚令。

他批評，「來港易」沒規定內地來港的人一定要接種疫苗，是與疫苗氣泡甚至國策自相矛盾，「內地不停呼籲接種疫苗，你冇理由話唔使接種疫苗就可以嚟香港」；而且內地旅客抵港後，也要遵守本港規定，如要6人一枱便要接種疫苗，去酒吧也要接種疫苗，「如果冇接種疫苗，到時喺香港好多地方去唔到，到時唔可以食宵夜，咁仲矛盾，可能會引起啲混亂」。

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