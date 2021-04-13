5歲女童疑遭虐待致死，法醫發現生女童的頭部、四肢及身軀共有133處新舊傷口，頭皮深層瘀傷致皮下出血。女童親父及繼母被控謀殺罪，繼母母親亦被控虐待女童及其8歲胞兄。案件在高等法院審理多天，由4女3男組成的陪審團昨早開始退庭，至今商議約14小時後，一致裁定親父謀殺罪成，以6比1裁定繼母謀殺罪成，繼母母親則以6比1被裁定兩項疏忽照顧罪成。法官將案押後至4月20日判刑，繼母母親須還柙。

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的親父及繼母（同為30歲）被控謀殺Z，兩人願意承認誤殺但不被控方接納。第三被告（57歲）為繼母母親，被控四項虐兒罪，被指虐待X及Z。

根據控方指控，指X及Z於舊居時生活愉快，得到關懷及照顧；惟兩童於2017年8月10日與繼母及親父遷進「哎吔外婆」的住所後，遭多次虐打及體罰，亦沒有飽飯吃。

控方又指女童及其8歲胞兄曾遭不同招數虐打，包括以藤條毆打數十次、掌摑至嘴角流血、於寒冬下睡地板、被綁罰站至天亮、只准吃父母的殘羹剩飯充飢等。親父及繼母更疑與兩童大玩虐待遊戲，並美其名曰「飛高高」及「扮超人」，將兩童拋至天花板撞頭，又不斷搖晃他們；即使兩童哭喊尖叫，也不停手。

根據各被告的承認事實，Z遷進新居約一個月後，被幼稚園老師發現她偶爾哭著回校，又常常要求更多食物。及後老師更發現Z的手掌與手肘紅腫，前臂、後腰、大腿及臀部等有打痕。繼母於查問下承認曾打Z，因為Z不能照顧自己，被罰站時又失禁。

據法醫庭上指，女童的頭部、四肢及身軀共有133處新舊傷口，頭皮深層瘀傷致皮下出血，相信她曾遭重複掌摑、拳打或硬物施襲，並在死前兩天內被拋上天花板撞到頭部達10次或以上。

此外，女童身上有多處細菌感染引致的潰瘍，引致多個器官受感染，最終死於敗血病。法醫又透露，胸腺作為兒童的重要免疫系統器官，10歲或以下健康兒童的胸腺重量至少16克，但Z的胸腺僅重5克。

審訊期間，女童現年11歲的胞兄X，以及繼母現年同為11歲的親女Y均有出庭作供，Y供稱父母及外婆均認為哥哥與妹妹「好曳」，又指二人「三分顏色上大紅」，常以藤條及拖鞋打他倆，「好多血黐住拖鞋底」，導致兩兄妹身上滿佈結焦的傷口。

【案件編號：HCCC28/20】

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