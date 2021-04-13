規管區議員必須宣誓的條例即將在立法會表決通過，再有公民黨區議員在此前退黨。觀塘區議會淘大選區區議員李軍澤今天在Facebook發文，指經過退修會後，發現與公民黨意見大相逕庭，因此決定退黨，更加專注於地區工作。黃大仙區鄭文杰、荃灣區黃家華、葵青區冼豪輝及譚家浚、南區俞竣晞、東區鄭達鴻及李予信等7名區議員早前已先後退出公民黨，觀塘區議員畢東尼則在昨天退黨兼辭任區議員。

今年37歲的李軍澤是剛退黨的畢東尼、譚文豪的議員助理，2019年區選在淘大選區以逾60%選票擊敗淘大花園業主委員會主席兼曾替梁振英競選特首的葉興國。葉由1994年起任議員至2019年。李軍澤今天在Facebook指，感謝公民黨在過去的教導及栽培，令他有機會為市民服務，但在新時代之下，他於公民黨退修會後發現，與公民黨的意見大相逕庭，「經過反覆思量後，本人決定退出公民黨，更加專注在地區工作上，繼續以改善居民的生活質素為大前題下努力」。

受退黨潮及初選案打擊的公民黨上月初曾辦退修會，席間曾討論未來發展方向，如會否派員參選等，但未有作任何公佈。

先後退出公民黨的區議員

1.葵青冼豪輝

2.葵青譚家浚

3.南區俞竣晞

4.東區鄭達鴻

5.東區李予信

6.黃大仙鄭文杰

7.荃灣黃嘉華

8.觀塘畢東尼

9.觀塘李軍澤

資料來源：《蘋果》資料室

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