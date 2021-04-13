本港疫情持續放緩，特首林鄭月娥昨（12日）宣佈推行「疫苗氣泡」計劃，以放寬社交距離措施來脅迫市民打針。醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，其他國家如港府一樣有同類措施，建議政府可更人性化推行，例如仿效以色列做法，如個別團體接種比率達90%，讓不能接種疫苗的人士也可參與該群組活動，例如宗教活動等

建議效以色列做法 先考慮低風險宗教活動

崔俊明表示，其他國家如港府一樣有同類措施，以放寬社交距離措施來鼓勵市民打針，直言政府是跟隨其他地區，笑稱：「香港人要逼到埋身先做。」

崔認為或須制定配套，照顧未必適合接種疫苗人士。他指出，大部份人接種能達致群體免疫，建議政府可參考以色列的「綠色通行證」做法，如個別團體接種比率達90%，可讓小童、孕婦及病情不穩等不能接種疫苗的人士也可參與該團體的活動等。他指出，可參與活動視乎風險而定，例如可考慮較低風險的宗教活動實施。

促盡快放寬接種年齡限制至16歲

他提到，如政府考慮疫苗供應、儲存及人手等因素，可盡快放寬接種年齡限制至16歲，而現時BioNTech正向美國食品藥物管理局（FDA）申請將接種年齡調低至12至15歲，如FDA通過審批，政府可參考或跟隨放寬年齡限制。

對於林鄭昨日（12日）曾提及考慮或停止為不須強檢人士提供免費病毒檢測服務，以令他們接種疫苗。感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，疫情緩和會減低檢測的重要性，而改變檢測措施方便性，則會減低檢測量，直言政府應留意疫情發展，如確診數字突然上升，或個別地區有爆發，則要彈性處理，包括加強免費病毒檢測服務。

智利打科興確診人數升 或因保護率較低

林緯遜亦分析英國、美國數據，提及英國逾47%人口已接種第一劑疫苗，而美國有約35%人口己接種第一劑疫苗；當大規模接種後，美國的單日確診個案由1月11日的近25萬宗，降至4月10日的6.8萬宗。他指出，各國數據顯示疫苗有效減低感染，猶豫打疫苗，或令疫情延長。

林續指，長期病患者的感染死亡率較整體高2至4倍，建議患者可先諮詢醫生，確保病情穩定下才接種。

被問到主打中國科興疫苗的智利，推行疫苗接種計劃後，確診人數不跌反升，是否與科興保護率較低而影響，林緯遜則指，多項因素影響確診個案，而保護率較低或可成為其中一個因素。他指岀當地死亡率有下降，「唔係話百分百防預防感染，但至少可以預防嚴重、死亡個案」。

越多人接種才可保護不適合接種的人

以色列駐港總領事詩愛華（Ahuva Spieler）提到，以色列累積確診人數達83萬宗，佔總人口約9%。去年12月該國開始疫苗接種計劃後，已有逾60%人口接種第一劑疫苗。

她續說，以色列政府規定市民接種第二劑疫苗後的第7日，將獲發為期6個月的「綠色通行證」，只要持有該證，可以自由岀入健身室等地方，與確診者接觸後，亦毋須隔離等。她稱已接種兩劑BioNTech疫苗，自言與家人均不太擔心有副作用，而她也沒有感到任何不適。

詩愛華強調，越多人接種疫苗、達致群體免疫，才可保護其他不適合接種疫苗的人，並稱科學家、醫生等專家帶頭接種疫苗，更令市民有信心。

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