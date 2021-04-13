政府以「私人遊樂場地契約」制度一直惹爭議。發展局回覆立法會財委會答問時指，截至去年底，私人遊樂場地契約共有66份，當中49份契約自2011年起已獲續期，6份已經到期的契約正暫緩繼續，包括香港遊艇會及香港女童軍總會等，餘下11份契約則尚未到期。局方亦透露，過去3年地政總署曾就8宗涉嫌違反契約條款的投訴和轉介個案巡查所涉用地。不過，民政局20／21年度僅就遊樂場用地開放情況巡查了約9次，次數較上個年度大減8成，當局聲稱是為遵守社交距離措施而減少巡查。

發展局指，66份契約中，49份自2011年起已獲續期，當中包括兩幅香港哥爾夫球會用地、九龍木球會及清水灣鄉村俱樂部等，契約到期日由2026年至27年不等；至於6幅已經到期的契約正暫緩繼續，作為有關土地在契約期滿至續期手續完成前的過渡安排，當中由私人體育會持有的契約包括香港遊艇會、域多利遊樂會，2份契約的「暫緩」到期日分別為今年9月8日及今年8月31日，另外4份契約則涉及旺角區文娛康樂體育會有限公司、香港童軍總會、香港女童軍總會及香港青年旅舍協會，其「暫緩」到期日為今年6月至12月。

當局亦稱，民政事務局每年都會巡查私人遊樂場地契約用地，以確保用地使用符合政策，以及契約所訂明的規定。地署在接獲投訴、查詢或轉介個案後，又或在處理契約續期申請時，亦會進行巡查。而由2018至2020年，地政總署曾就8宗涉嫌違反私人遊樂場地契約條款的投訴和轉介個案，巡查所涉用地。

另外，自2013年起，在11及12年到期的私人遊樂場地契約續期後，承租人須按續期條件進一步開放場地予外界團體使用，民政局會透過巡查監察開放情況，民政局指在2018／19及2019／20年度就有關土地分別巡查了28次及44次，不過，當局承認受武漢肺炎疫情影響，遊樂場地契約用地曾數度暫時關閉，局方亦因須遵守社交距離措施而減少了巡查次數，20／21年度截至今年3月8日為止，僅巡查了9次，僅是上個年度的2成。

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