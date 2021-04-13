網媒《娛賓》女記者去年母親節採訪期間，在公園公廁疑遭防暴警施用暴力，包括以胡椒噴霧噴完一支又一支。女記者事後被控拒捕罪，案件今在九龍城裁判法院開審。女警供稱當時押解一名被捕女子到女廁，期間突然有一名「男子」在公廁門口出現，更手持相機向廁格拍攝。她懷疑對方入女廁偷拍，遂上前截查，及後始知對方是女性。辯方則指，被告早已表明記者身份，強調有權拍攝，女警卻指被告是「曱甴，死記者」而作出調查，指控實屬無中生有。

筆名KY的女被告何家欣（27歲）被控於去年5月11日在旺角洗衣街花園公廁的女廁內，抗拒在正當執行職務的警務人員，分別為女警18366劉曦晨、警長58604徐啟迪、警員18258鄭相平，以及警員24262李廸燊。

女警18466劉曦晨今供稱，事發時駐守西九龍總區機動部隊Y連第2隊，當日凌晨有近百人在旺角花園街19號對開聚集，同袍共拘捕23男2女。其中兩名被捕女子要求如廁，她遂與另一女警押解兩人到洗衣街花園女公廁，兩名男警在公廁近花園街入口戒備。

劉續稱，她為兩女解開手銬，讓兩人如廁，如廁後再為她們反手上手銬，其間發現有一名「男子」身處女廁另一邊出入口。劉形容該「男子」皮膚黝黑、蓄長髮、高1.7米、「壯材」、有一對粗壯手臂、戴口罩、身穿螢光背心、揹著背囊且拿著相機。劉補充，所謂「壯材」是形容對方身型「較橫較大份」。

劉指該「男子」拿著相機對著廁格，於是質問對方謂：「先生，呢度女廁嚟，你拎住部相機入嚟做乜？」對方沒回答，於她是再質問：「喂！先生，你聽唔聽到我講嘢！呢度女廁，你入嚟做乜？」惟對方仍沒回答，停在原地。

劉懷疑該「男子」入女廁有偷拍的不軌意圖，於是上前調查，這時才確認對方是女性，亦即本案被告。被告想轉身離開，她遂立即大叫：「你咪走呀！我懷疑你入嚟係偷拍！」此時被告向洗衣街花園方向大叫：「黑警喺廁所拉人呀！」外面亦傳來起哄聲，劉聽到有人謂：「死黑警！放人呀！」「你哋班死黑警想點呀？」

劉見狀大叫：「幫手呀！」並警告被告不要離開，惟被告沒有理會。當時她與被告面對面，她遂用手搭著被告肩膊，被告則推她。

指被告撼頭埋牆及以手銬打額頭自殘

此時警長58604徐啟迪、警員18258鄭相平及警員24262李廸燊三人入女廁。劉向同袍謂：「佢想走！幫我捉住佢。」被告繼續行，警長警告被告，惟被告仍沒有理會，遭警長用胡椒噴霧噴面一下。被告掙扎及擺動身體，額頭撼牆及地下，最終遭同袍制服在地。

劉續稱，她用清水為被告清洗面頰上的胡椒噴霧殘餘物，繼而問被告：「你究竟係邊一個？」被告自言是記者。她聞言追問被告：「咁你做乜唔掛記者證？」被告則指記者證放在背囊內。她進一步問被告為何入女廁，被告答：「我諗住入嚟女廁偷影你哋。」

劉以公眾地方行為不檢罪名拘捕被告，搜身後搜出「娛賓」公司工作證，但沒有找到記協發出的記者證。她替被告鎖上手銬，惟被告分別在救護車內及醫院病床上以手銬打額頭。

辯方大律師姚本成盤問劉時指出，劉起初以為被告是男人，懷疑被告入女廁偷拍，問劉有否檢查被告相機？劉直言沒有，因她當時未能肯定被告身份，而調查工作亦會由其他同袍負責。辯方再問劉：「你而家都唔知佢有冇偷拍？唔知佢拍咗乜嘢？」女警同意。

辯方隨即將一張從被告相機下載得來的事發時照片給劉看，照片可見劉站在女廁洗手盤前，身旁是被鎖上手銬的被捕女疑犯。劉同意相中人是她。

相片看不到廁格門 質疑女警講大話

辯方指相片看不到廁格的門，質疑劉稱被告相機對著廁格一說，可能是出於誤會或講大話。劉同意，又指當時沒有以拒捕罪名警告或拘捕被告，而她與同袍均沒受傷，僅得被告一人送院。

辯方直指被告甫遭劉質問時已表明記者身份，且當時身穿螢光背心，記者證放於左胸袋，被告又指自己是記者，有權拍攝，並謂進入女廁是為了偷拍劉及兩名被捕人士的情況。劉不同意辯方所指，強調與被告在此階段並無對答。

辯方又指，被告僅因不合作及輕推劉，便遭警長噴胡椒噴霧，更是噴完一支再向同袍索取另一支繼續噴；及後被告跌在地上一度休克。劉不同意，指警長只噴了被告一秒。

劉供稱，被告撼頭埋牆及用手銬打自己額頭。辯方大狀則指女警說謊，直指是「警方想justify自己嘅行為」。劉不同意。

辯方向劉直指：「你開始時搞錯晒！Madam！因為你嘅誤會錯判而搞到咁大件事。」又指劉及同袍明知做錯事，才會不檢查被告相機。另外，警方知悉被告記者身份後稱被告是「曱甴 ，死記者」，要求調查被告，認為劉所有指控皆是無中生有。劉統統否認。聆訊下午繼續。

【案件編號：KCCC2829/20】

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