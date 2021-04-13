政府高調宣傳後天（15日）舉行的「全民國家安全教育日」，連幼稚園亦收到政府派發的「國家安全，護我家園」書籤和貼紙，書籤更羅列政治安全、生物安全、太空安全、極地安全等16個「國家安全重點領域」。幼兒教育工作者工會認為，幼稚園生根本無法理解這些內容，宣傳品的對象並不適合幼稚園生，派發並無意思。

教育局向學校派發的貼紙和書籤，均寫上「國家安全，護我家園」標語，其中書籤更印上16項「國家安全重點領域」，由上至下為政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、網絡安全、生態安全、資源安全、核安全、海外利益安全、生物安全、太空安全、深海安全，以及極地安全。

幼教工會：幼稚園生根本睇唔明

有幼教工會理事透露，有關宣傳品日前已送至學校，讓校方派發予學生。他坦言，在幼稚園階段根本不需要學習這些內容，政府早前的指示亦僅提及要認識國情和文化，認為宣傳品的對象並不適合幼稚園學生，「無意思㗎，佢哋睇唔明嘅根本」。

翻查教育局在2月公佈的「香港國家安全教育框架」，只涵蓋初小至高中。至於教育局同步發出的通告，則有提及幼稚園可協助幼兒「認識香港是國家的一部分及作為中國人的身份，幫助他們初步認識國家及中華文化，從而培養國民身份的認同」，並教導學生遵守法規、愛護公物等，讓他們「在往後的學習階段深入地認識國家安全的各方面，以及自己在維護國家安全的責任」。

另外，國安委發新聞稿，指後天是《香港國安法》實施後首個「全民國家安全教育日」，並是國安委首次主辦相關活動，主題為「國家安全・護我家園——完善選舉制度，落實愛國者治港」，活動包括開幕典禮暨主題講座、社區及校園「同心匯」、特區政府紀律部隊訓練學校開放日及公眾教育展覽等。

林鄭：國安包括「政治安全」 所有市民都有責任維護

特首林鄭月娥今早見記者時亦主動提到，周四是《國安法》實施後香港首個「國家安全教育日」，特區政府非常重視，將會舉辦主題座談會，內容將包括政治安全。她說，所有市民及機構都有責任維護國家安全，《港版國安法》亦具體指明要增強市民對國家安全的意識，包括透過政府機關、學校、大學、社會團體及傳媒等，因此今次會有國家安全的專用網頁，以及大量社會宣傳、學校活動等。

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