據多間傳媒引述消息，閹割香港選舉制度的綜合條例草案今日（13日）已獲行會通過，並會在明日向加開的立法會特別大會提交相關草案首讀。據報只有20席的立法會地區直選方面，全港會分為10個選區，新界分為5區、九龍3區、港島2區，離島則納入港島南區，每個選區選出兩名直選議員。政府會在明天向立法會提交條例草案，特首林鄭月娥將在今天4時召開記者會解說有關草案。

資格審查委員會由特首委任官員出任 票站將設「關愛隊」

而除直選分10區、每區兩席外，消息指，新設的資格審查委員會由行政長官委任，包括一名主席和兩至四名委員，全部由主要官員出任，而日後票站將設有「關愛隊」安排，以方便長者或有需要人士投票。

林鄭記者會連結

《果燃台》

《蘋果》YouTube

政制及內地事務局局長曾國衞今天去信立法會主席梁君彥，指行政會議建議，行政長官指令將修改選舉制度的條例草案提交立法會大會審議，故他按《議事規則》作出預告，政府將於明天向立法會提交條例草案。根據立法會議程，明天中午12時半將召開大會會議。

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