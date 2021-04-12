【本報訊】港島南區田灣邨近年鼠患嚴重，上周一隻身長約七吋的老鼠從窗口竄入其中一個低層單位，屋主束手無策，向房署及食環署求助，兩部門互相卸責，之後鼠患惡化，出現另一隻小老鼠，疑家中暗藏一窩老鼠，屋主惶惶不可終日。

受鼠患困擾的田灣邨居民姓劉，與父親同住田澤樓中低層單位20多年。上周三凌晨，劉發現一隻約七吋長老鼠竄入屋，「當時佢由窗外爬入嚟廚房，一路爬到雪櫃後面」。劉移開雪櫃找尋無果，向食環署求助，食環署指示他聯絡南區滅鼠隊，並指不會負責屋內鼠患。他向房署求助，房署經理指老鼠入屋無法處理，除提供老鼠膠，着他自行落藥焗死老鼠。

疑開枝散葉現小老鼠

劉為迫使管理處正視問題而報警，三名警員曾到場，一度以晾衫叉捕鼠，但無功而返。事隔幾日，老鼠不僅隱身屋內，還開枝散葉，出現一隻小老鼠，雪櫃頂的嬰兒車更被咬爛，地上有老鼠屎。劉自言有潔癖，一向注重衞生，與鼠同住寢食難安，活在夢魘之中。

南區區議員黃銳熺指邨內鼠患持續多年，每個月均有兩至三宗投訴，原因除與天氣有關，亦因屋邨管理外判，管理差強人意，例如屋邨擺放鼠餌明顯不足，令杜鼠效果成疑。滅蟲專家任永強指，房署雖在不少屋邨渠管加裝防鼠擋，阻擋老鼠入屋，但部份設計及安裝方法卻未能做到擋鼠效果。

至於警員以晾衫叉捕鼠，任笑言絕不可能，因老鼠聽覺靈敏，跑得非常快，叉命中機會微乎其微。他指要對付入屋老鼠，老鼠膠較老鼠籠更有效，教路必須靠牆邊擺放，「老鼠習性向牆邊走，放路中央佢唔會走埋去」。

房署指，屋邨辦事處接獲居民求助後即派員到場協助，向居民講解防鼠措施及提供捕鼠設備。過去兩年，辦事處接到四宗鼠蹤報告，均有提供適切協助。食環署指，職員本月7日聯同房署職員視察邨內鼠患情況，就防治鼠患提供意見及技術指導。