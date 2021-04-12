中國疾控中心主任高福於上星期六成都的研討會上，罕有承認中國武肺疫苗防護率並不高，聲稱應透過混針、改善接種方法，提升疫苗有效率，再考慮使用mRNA疫苗（如德國BioNTech的復必泰）的好處。事隔一日，高福即在官媒《環球時報》獨家「澄清」，「中國疫苗保護率低」的「炒作」完全是「誤解」，聲稱中國的疫苗符合世衞所要求的50%合格線，而且因「人類第一次遇到」武肺疫情，所以病毒與疫苗仍有很多科學問題有待研究云云。

然而，比較高福前後的言論，即知道所謂「澄清」，根本無法迴避最基本的事實，就是目前中國兩隻疫苗——科興與國藥，所採用的「滅活疫苗」技術，其效用明顯比不上德國BioNTech，或美國Moderna這兩種疫苗所採用的mRNA技術；因此高福只不過是老實承認自己的不足之處，而呼籲努力改善而已，然而在目前的中國，「講真話」即是政治問題，於是立即需要「澄清」。

疫苗外交自暴其短

真相是，中國疫苗不單欠缺把第三期臨床測試的數據，刊登於國際醫學期刊交由專家驗證，從現實結果見到，採用中國疫苗的國家，如智利、巴西、烏拉圭、土耳其、菲律賓、印尼等，其武肺感染人數沒有下跌，甚至仍然急劇上升。反之，大規模採用mRNA疫苗的國家，則出現感染人數顯著下跌的趨勢。因此，中國「疫苗外交」的結果，就是把自己的弱點暴露出來。

以34%人口接種疫苗、而且93%是接種科興疫苗的智利為例，由1月中開始接種科興疫苗後，其感染人數仍在不斷上升。智利大學的研究則顯示，如果只接種一劑科興疫苗，其後28日的保護率只有0-3%，即在沒有任何效果的誤差範圍內；而在接種兩劑疫苗後，其保護率升到27.7%，而要待第二劑14日後，才可升到54%；比起mRNA疫苗第一劑後有八成多，第二劑後可達94-95%的有效率而言，這種效果不是太差了嗎？

也難怪連智利首都聖地牙哥的天主教會樞機主教，在接種兩劑科興疫苗一個月後，確診武漢肺炎；如果即使打兩劑的保護率都只有一半多少少，那麼為何要堅持使用這種低效率的疫苗？早前有香港醫生不斷被政府譴責，指其在診所寫科興「聲譽不好」，這有說錯嗎？為何如今香港醫生連說專業意見，都要被譴責？只因為科興是中國的疫苗，就要政治凌駕於科學，以至醫學的專業判斷嗎？

如早前中大許樹昌建議「疫苗護照」以半年為期限，就是基於目前數據指，疫苗所產生的抗體，只足以保護接種者半年左右的時間，而之後的抗體數字，就已經會下降至不足的地步，對抗變種病毒的效果甚至會更低。在變種威脅與時效的七除八扣之下，因此九成多保護率的疫苗，其表現一定遠比起勉強合格的佳；正如早前一堆專家都指出，要恢復經濟與旅遊業，就先要達至群體免疫；要達至群體免疫，一就是提高打疫苗的人數，二就是要使用較佳效果的疫苗，而疫苗效果越佳，所需打疫苗的人數就越少，一個負責任的的政府會不知如何選擇疫苗？

從現實角度去考慮，接種科興疫苗要用一個半月時間，才換來六個月效果，而打疫苗的頭42日，都會缺乏保護；除非「無縫交接」打疫苗，如半年夠期前42日，即再打下一次疫苗，即一年最少打四針，否則科興的實際有效率，比起早前的數據還要低。當香港的打工仔，平日想要多一日假期，政府與商界都不斷說會造成不知幾多億的損失時，一年單是武肺就要打四次疫苗，以後因此產生的副作用，如不適的額外假期，又要造成幾多的經濟損失呢？

以新加坡為例，同樣購入了科興疫苗，即使早在2月已經收到第一批科興疫苗，卻至今仍然以未通過安全審批，而藏在雪櫃內不用，而只接種德國的BioNTech與美國的Moderna兩款mRNA疫苗。反觀香港特區政府繼續漠視市民的選擇，也漠視專家的意見，堅持為政治而不理民生，力推效果較差的中國滅活疫苗；一個負責任的政府，不是應該採用有效率最高，有效期最長的疫苗，去盡快達至群體免疫，以及減少相關的經濟損失的嗎？

林忌

時事評論員