【本報訊】港府今年初要求公務員宣誓簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，公務員事務局長聶德權昨提出進一步「改造」公務員成愛國者治港的大計，包括要求全部公務員到大陸接受研習、三年試用期內必須修畢內地培訓課程，才獲長期聘用，又會研究公務員「上山下鄉」到內地單位「掛職」學習。

公務員事務局長聶德權在昨日的立會公務員事務特別財委會上指出，現時約有75%公務員首長級人員曾到大陸接受研習，中高級及首長級人員到內地參加培訓的名額已增至1,000個，主要是到國家行政學院、北京大學、清華大學等內地院校上課，並有考察和交流活動，未來希望進一步增加名額，當局期望能達「全覆蓋」目標，讓較基層公務員到大陸接受研習課程。

至今129公僕拒宣誓

民建聯蔣麗芸發言時指，希望公務員未來有機會到內地的鄉和縣實習，有助他們了解基層問題，對他們有莫大裨益；聶德權表示認同，政府未來亦希望引入新規定，要求公務員三年試用期內，必須修畢內地培訓課程，才獲長期聘用，亦希望公務員有機會到內地單位「掛職」一段時間，觀察學習，目前正與內地商討。

另外，聶德權又提及目前約有17萬公務員簽署宣誓聲明，至今年4月1日有129名公務員不理會或拒絕簽署及交回聲明，相關部門已去信要求解釋，並已收回部份人的回覆，政府會根據《公務人員（管理）命令》，基於公眾利益，考慮要求拒簽者離開公務員隊伍；他重申有時間讓涉事人申訴，但若涉及公務員敍用委員會的職權範圍，會徵詢委員會意見，強調會嚴肅、快速跟進。

聶德權又指，現有26名公務員因涉及參與反修例運動而被起訴或調查，全部已被停職，按一般做法，所有被落案起訴的公務員，停職期間只獲支一半薪金。

熱血公民鄭松泰稱，公務員辭職率自2017年起不斷上升，去年度有1,571人辭職，以20至30歲群組辭職人數最高，質疑當局未有了解當中原因。聶解釋，總辭職人數須視乎比率，又指2020至21年已有1,519人辭職，「總數未計3月，暫時都未係話好大嘅增加」，至於辭職原因，聶稱辭職的「其他原因」屬「歸類唔到先叫其他原因」，鄭再追問是否涉及離職潮或影響公務員士氣，聶回覆稱「可能會有啲波動」，但重申整體離職低於實際餘額1%以下。