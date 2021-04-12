【本報訊】五歲女童疑遭虐待致死案，生父及繼母被控謀殺罪，繼母母親亦被控虐待女童及其八歲胞兄。案件早前於高等法院完成二十多天審訊，法官黃崇厚上周四開始引導由四女三男組成的陪審團。陪審團昨早約11時半退庭商議，惟商討九小時後，至晚上8時半仍未能達成裁決，須在高等法院安排的設施內留宿。陪審團今早將繼續商議裁決。

案發2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的親父及繼母（同為30歲）均否認謀殺Z，但承認誤殺罪，惟不被控方接納。第三被告（57歲）為繼母母親，被控四項虐兒罪，被指虐待及忽略X及Z。

女童遭痛毆長捱餓

根據控方指控，X及Z在舊居時生活愉快，得到關懷及照顧；惟兩童2017年8月10日與繼母及親父遷入「哎吔外婆」，即第三被告的住所後，遭多次虐打及體罰，亦沒有飽飯吃。控方又指出，X及Z曾遭受不同招數虐打，包括以藤條毆打數十次、掌摑至嘴角流血、於寒冬下睡地板、被綁罰站至天亮、只准吃父母的殘羹剩飯充飢等。

親父及繼母更疑與兩童大玩虐待遊戲，其名「飛高高」及「扮超人」，將兩童拋至天花板撞頭，又不斷搖晃他們，即使兩童哭喊尖叫也不停手。直至2018年1月6日，繼母及生父發現Z失去知覺，遂報警求助，救護員到場證實Z已死亡，兩夫婦其後被警方拘捕。

根據各被告的承認事實，Z遷進新居約一個月後，被幼稚園老師發現她偶爾哭着回校，又常常要求更多食物。及後老師更發現Z的手掌與手肘紅腫，前臂、後腰、大腿及臀部等有打痕。繼母在查問下承認曾打Z，因Z不能照顧自己，被罰站時又失禁。其後親父通知校方，理由是校方過於溺愛Z，故他申請讓Z停學兩個月，他會親自在家中教導Z。校方建議可讓Z上早課等，均遭親父拒絕。

男童X亦有類似情況發生，小學老師在案發階段發現X經常挨餓，X的臉部亦有擦傷及瘀傷，唇部有觸痛，手腕上有傷痕，但X不願提及傷痕由來。

有次X上學時走路一瘸一拐，繼母在校方查問下表示，親父懲罰兒子坐無影凳時打他；親父則指是兒子自己不肯進食，更着老師不要給他食物，直接餓暈他。社工多次警告無果，男童在2017年12月後再沒上學。

案件編號：HCCC28/20