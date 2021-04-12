【本報訊】政府即將收緊公司查冊，引起各界猛烈抨擊，尤其對董事資料「同名人士」的搜尋結果容易引起混淆，財經事務及庫務局長許正宇曾引數據反駁不會出現此情況，但獨立股評人David Webb（圖）作出實測、並批評政府誤導立法會。

就政府收緊查冊措施，未來公司註冊處文件僅顯示身份證英文字母、首三位數字，以及隱藏居住地址，僅顯示通訊地址。許正宇上周五在立法會上指出，58.8萬名持香港身份證的香港公司董事中，只有八組人士的中英文全名及身份證英文字母、首三位數字相同。

嘆前年禁蒙面 今准董事隱身

不過，David Webb引述2009年12月17日的諮詢文件，指「在香港不同人士擁有相同姓名相當普遍，限制身份證號碼將難以辨識個人身份，讓董事逃避責任及易於參與犯罪活動。掩藏三至四個身份證號碼難以識別個人身份，原因是不少人擁有相同名字而又擁有類似的身份證號碼」，他更引用一個普通的中文名「陳志強」（CHAN, CHI KEUNG），來證明四個身份證號碼顯示是如何不足夠。

他在公司註冊處輸入「CHAN, CHI KEUNG」，得出245個董事紀錄，當中243位董事的身份證中第三位至五位數字被遮蓋，出現至少六組相同姓名及身份證的組合。進一步查冊發現，他們均是不同身份人士。當中一個組合的身份證號碼，只有第五位數字不同。

David Webb促請立法會議員能夠關注上述例子，並要求許正宇提供真實數據。他更感嘆2019年時政府禁止人蒙面以能夠識別對方身份及罪行，今天卻求那些具有特權的董事隱身，助長罪行及貪污，要求暫停有關修例，並且取消公司註冊處收費制。

財經事務及庫務局發言人昨晚不點名回應David Webb的指控，稱其所採用的部份身份證號碼比對方法，與新查冊安排下將採納的英文字母及首三個數字格式不同，即六個數字內任何三個數字而非首三個數字，聲稱結果不可直接比較。發言人又稱，該局會研究在個別董事的部份身份識別號碼和中及/或英文全名相同的極少數情況下，提供更多能讓查冊者辨認有關董事的資料。