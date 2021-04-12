北角黃店疫情下為保就業，申「保就業」保住員工飯碗，整年來無裁員兼準時出糧，仍遭處方通知要收回補貼逾3.5萬元。店東翻查文件後發現，稱積金中介宏利一直無為她更新僱員僱用情況，錯將轉職兼職的員工視為保就業計劃合資格「全職僱員」，又把真正的全職僱員當成不合資格的「臨時僱員」看待，令政府認定該店無付足工資而處罰款。

記者 鄧溢禧

政府去年大花810億元公帑代出糧，以「保就業」之名，向全港僱主派發全體員工6個月薪金總數的一半。北角茶飲黃店「娘娘喫茶」去年成功以一名全職僱員申請，並獲發補貼額上限每月9,000元。政府審批第一期補貼時安然無恙，直至上月初，「保就業」計劃秘書處突然電郵通知，要陳繳回35,175元，即8月至11月期間陳獲批的補貼額及900元額外罰款。

「我哋第二期（9至11月）應該攞到27,000蚊補助，但罰款係35,000，咁我哋做乜要申請呢？」，陳小姐大呻明明一直自掏荷包保住員工飯碗一年多，每月準時出糧及供足強積金，不明所以，終在翻查中介宏利的積金文件及「強積金紀錄證明書」後，稱揭宏利錯報僱員情況。

未更新為「全職僱員」 被視為「臨時僱員」

陳稱，去年8月該公司的全職換人，由一名本身任兼職的員工補上職位，按保就業計劃條款示，只要僱員數目不變就可同樣獲發同額補貼。不過，她翻查中宏利上交保就業處的強積金紀錄，發現補上全職的員工一直未被更新為「全職僱員」，即使月薪出糧，在積金身份上該員工仍被視為「臨時僱員」。反之，紀錄中原為全職的員工，改為兼職上班、薪金大跌後卻依然被視為「全職僱員」，結果導致保就業處按其跌幅收回補貼再罰款。

陳指發現時已過處方定出只得7日的上訴期，又稱早已向宏利反映員工更替的情況惟無被處理。

宏利回覆指，陳當初的確只有「聘用1名全職和5名臨時僱員」，而「臨時僱員」在「保就業」條款下不合申請資格，故指其提供政府的強積金紀錄證明書已如實反映有關資料。回覆指將繼續與客戶溝通並盡力提供協助。本報翻查條文，保就業定義的「臨時僱員」包括按日僱用或僱用一段少於60日固定期的飲食業僱員；反觀陳的6名僱員則由19年至去年間一直獲聘用，且已逾60日之期。

陳深感蒙受冤屈，屢次致電保就業處查詢卻一直只獲職員覆說可嘗試寫信向審批部上訴，而她上書的結果，也僅再獲文字回覆一行又一行的條款。對於上訴期過短且獲不合理處罰，「保就業」計劃秘書處回覆《蘋果》，不評論個別個案，但指若能提出合理理據證明，積金紀錄未能準確反映事實，處方會重新審視有關個案。回覆未有引述申請者可如何向查詢電話以外部門人士提申訴。

飲食業批「保就業」靠引用MPF文件已成大錯

陳指早在提交「保就業」申請時已曾質疑，店舖明明共有6名員工，2019年開業至今一直維持1名全職5名兼職，全部有供款且一年多來同樣是該6人，理應全合資格。但她指宏利解釋其他人因被定性為「臨時僱員」，就不能上榜「保就業」實屬不合理；她指會繼續向各方追討不合理罰款。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，食肆經常有人手調配，不明為何政府不熟業界運作。他暫未聽聞有被收回補貼的小店，補充指因疫情下無法付足工資而不獲批第二期的卻比比皆是。他相信處方緊張政策因怕再被指利益輸送大商家，但直言即使有心詐騙公帑的商家受罰，「補助始終無落僱員袋，係咪政府罰完錢之後會代僱主出糧？唔會啦，罰完咪又係充公咗去」。他重申計劃之初決定引用積金文件，已鑄成大錯，不排除被勒令回收「保就業」的店舖陸續有來。

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