童軍短短兩星期內被《蘋果》踢爆舉行百人晚宴，最近一次是前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷於上周六（10日）晚上在尖沙嘴香港童軍中心筵開34席的榮休宴。事隔一日，民政事務總署周一（12日）晚上表示，轄下牌照處聯同食環署到香港童軍總會中心，就有人涉嫌違反防疫規例展開調查，並考慮對參與者採取法律行動，包括通緝或檢控。

《蘋果》周六晚報道，前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷當日晚上在尖沙嘴香港童軍中心8樓粵品匯筵開34席舉行榮休宴，招待逾百人，而酒樓每圍枱只設4人座。當時記者表明身份後，曾向粵品匯查詢是否有宴會，但酒樓職員否認，並稱場內均為「散座」，但記者其後發現酒樓前台有一張寫有「余煥懷榮休晚宴 全場34席」的紙張。

民政事務總署周一晚上表示，據日前傳媒報道，香港童軍總會中心內會址負責人於上周六（10日）涉違反防疫規例第599F章，容許餐飲處所舉辦超過20人的宴會；此外，同日有顧客在香港童軍總會中心內舉辦百人晚宴，涉違第599G章限聚令。

牌照處會因應調查進展，考慮對參與者採取法律行動，包括通緝或檢控。民政事務總署亦呼籲，曾參與當晚宴會的人或其他知情人士致電牌照處（電話︰2881 7498）協助調查。

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