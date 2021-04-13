電動輪椅漢阿建在2012年確診腦神經炎，之後活動能力漸漸變差，曾留醫一年多及入住復康院舍。現已重返社區生活。多年來，「蘋果日報慈善基金」曾分別從「家居援助專戶」撥款及轉交其善款助「阿建」購買電器、工人床及抽濕機，以及支付其中醫藥及針灸費。多年來，「蘋果日報慈善基金」關顧主任均定期上門探訪他，關心他的情況。

好景不常，阿建去年年尾因肺積水入院，更陷入昏迷及入住深切治療病房多天。幸好最終他能蘇醒及恢復過來，惟因昏迷多天，致他的臀部長出特大的壓瘡。出院後，醫院每天均安排社康護士上門協助阿建清洗傷口，防止細菌感染，直至本年尾入醫院做手術處理為止。清洗傷口的服務是全免的，惟所用的消毒包、特大紗布及敷料固定貼等消毒用品均不獲任何資助且非常昂貴，每天需更換不能節省。此令倚靠資助維生及積蓄不多的阿建大感頭痛，因此，「蘋果日報慈善基金」將繼續動用善款資助他。阿建表示雖現難於躺臥及坐下，而且每一刻均感到臀部痛楚，但他仍會繼續堅強活下去。

近日，「蘋果日報慈善基金」收到無名善心人士捐助消毒酒精棉，而「蘋果日報慈善基金」關顧主任得悉他需要在家自行注射糖尿針，故為他送上消毒酒精棉，方便他打針時消毒之用。阿建很感謝「蘋果日報慈善基金」及善長自2014年以來對他不離不棄的關顧及襄助，使他可繼續在社區生活。

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