本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港的武漢肺炎疫情漸見緩和，至昨日（12日）雖然仍錄得13宗新增確診個案，但當中僅2宗為與本地個案相關個案，餘下11宗則為輸入個案，累計連續3日未有源頭不明本地個案，故衞生防護中心連續3日未有舉行疫情記者會。

昨日兩宗本地個案，一宗為屯門友愛邨愛暉樓3座的相關個案，患者為14歲男生，於屯門順德聯誼總會譚伯羽中學上學，而愛暉樓亦累訐至7人染疫。至於另一宗則為35歲女子。

此外，本港多3個場所要強制檢測員工、學生及訪客，除有學生確診的順德聯誼總會譚伯羽中學外，還包括僅爆發上呼吸道感染的保良局友愛幼稚園暨幼兒園和鄰舍輔導會新翠育嬰園。至於曾封區強檢、中聯辦旁的西營盤均益大廈3期B座，早前被揭垂直播毒，要撤離部份居民和再強檢。鑑於擔心病毒潛伏期較長，居民要再強檢。

政府刊憲，3月18日至4月12日曾身處下列3個場所和均益大廈3期B座逾2小時者，須於4月14日或之前檢測。當中均益大廈3期B座的居民沒有豁免。至於3個場所的受檢人若已在4月10至12日檢測，可獲豁免。其中幼兒園和育嬰園的受檢人如以樣本瓶檢測，須於4月16日或之前交回樣本。

4.12新增強制檢測場所

●屯門友愛邨順德聯誼總會譚伯羽中學

●屯門友愛邨保良局友愛幼稚園暨幼兒園

●沙田新翠邨鄰舍輔導會新翠育嬰園

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府4月13日起在西營盤均益大廈3期和屯門順德聯誼總會譚伯羽中學增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士服務。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月18日）

●黃大仙廣場（至4月18日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月18日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月18日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月18日）

●元朗安興遊樂場（至4月18日）

●天水圍天瑞體育館（至4月18日）

●屯門建生社區會堂（至4月18日）

●屯門安定／友愛社區中心（至4月14日）

●沙田公園結客場（至4月16日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月18日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

供該區須強檢人士或職員

●西營盤均益大廈3期避車處（4月13至14日）

●屯門順德聯誼總會譚伯羽中學（4月13日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月12日14:00）

11,594宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

207宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多8人出院（第11302、11308、11447、11484、11491、11509、11533、11552號個案），共11,214人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

130名確診者仍留醫；7人危殆（第1989、6607、6794、8078、9907、10358、10942號個案）、3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），其餘120人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月12日 09:30）

兩岸疫情最新數字：大陸4月11日新增16宗確診個案，當中2宗為本土個案，均來自雲南，另有14宗境外輸入個案，分別是福建4宗，上海3宗，廣東3宗，陝西2宗，北京1宗，山東1宗。大陸累計確診90,426宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,057宗，死亡個案11宗。

外國疫情（截至4月12日10:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.35億，全球死亡人數超過293萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,119萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.2萬。巴西確診人數超過1,348萬，死亡人數突破35.3萬。印度確診人數超過1,335萬，死亡人數超過16.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國確診則突破400萬。土耳其、意大利、西班牙確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

●美國國務卿布林肯周日接受全國廣播公司「Meet the Press」訪問時，批評中國在武肺疫情爆發之初反應緩慢，但沒有做要做的事，包括即時允許國際衞生專家到訪、即時提供資料、即時開誠佈公，否則疫情不會更快蔓延，結果不會如此糟糕。布林肯認為，必須對疫情源頭查個水落石出，作出更令人信服的交代。

●美國的疫苗接種計劃如火如荼，周六注射逾460萬劑次，刷新單日紀錄。

白宮疫情統籌專員齊安茲（Jeff Zients）周五表示，美國平均每天注射劑次達300萬。疾控中心資料顯示，全國已注射逾1.83劑疫苗，45%成人打了至少1劑，27%打了兩劑。

●孟加拉前總理齊亞夫人（Khaleda Zia）確診。其在野「民族主義黨」（BNP）的高層表示，齊亞夫人無病徵，情況良好，呼籲大家為她祈禱。

74歲的齊亞夫人因為貪污，2018年被判監5年，去年因健康理由獲提前釋放。

●巴西研究發現，上月40歲以下重症病人數目急升至1.1萬人，佔總數52.2%，超越年長重症患者人數。疫情爆發之初，40歲以下重症病人佔14.6%，而去年9月至今年2月則佔約45%。

巴西深切治療協會項目統籌員雷森德（Ederlon Rezende）指出，40歲以下人士以往被認為就算中招也症狀輕微，這年齡組別重症人數增加值得關注。他認為長者接種了疫苗，加上變種毒株P1肆虐，可能造成此消彼長的現象。

●英國單日僅7人病亡，是七個月來首次跌至單位數，單日新增確診宗數則為1,730，亦是去年9月2日以來最低，比起上周日的2,297宗，下跌幅度為24%。

●加拿大安大略省單日新增4,456宗確診，創疫情爆發以來新高，而全國累計確診增至38.6萬宗。

加國爆發第三波疫情，安省上周四起實施禁足令，非必要店舖須關閉至少一個月。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,916,121 (562,064)

巴⻄ 13,482,023 (353,137)

印度 13,358,805 (169,275)

法國 5,119,585 (98,909)

俄羅斯 4,589,209 (101,282)

英國 4,384,610 (127,331)

⼟⽿其 3,849,011 (33,939)

意⼤利 3,769,814 (114,254)

⻄班牙 3,347,512 (76,328)

德國 3,012,158 (78,425)

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