流亡澳洲的前立法會議員許智峯，去年初入稟高等法院，要求警方交代催淚彈的成份以及會釋放甚麼化學物。今年2月，許智峯申請終止訴訟，惟本月初索取進一步法律意見後改變主意，要求撤回終止訴訟申請，案件今提訊。法官陳嘉信指，許智峯臨時改變主意卻未能提出好的理據，濫用司法程序，最終拒絕批准許撤回申請，聆訊終止，並下令許須就撤回終止訴訟申請一事支付懲罰性訟費。

許智峯去年1月提出申請，自言打算申請司法覆核，挑戰警方使用催淚彈是否合法合理，因此先入稟要求警方於訴訟前披露文件，交代催淚彈的成份以及會釋放甚麼化學物。披露申請原定排期於今天聆訊，惟許於今年2月申請終止訴訟，但他於4月8日改變主意，要求繼續訴訟，並要求撤回終止訴訟申請。

法官陳嘉信今甫開庭，即對原告臨時改變主意以及延至昨日才向法庭提交撤回終止訴訟的文件表達不滿，直指律政司一方根本趕不及呈交陳詞回應。原告欲押後處理撤回申請，惟陳官表明會就此下令原告向律政司支付懲罰性訟費，並謂除非已支付訟費，否則不得繼續是次申請。

法官下令許智峯向律政司支付懲罰性訟費

原告一方其後改變主意，決定即日處理，並透露許智峯早前就催淚彈成份索取進一步法律意見後，認為有合理勝訴機會，遂希望繼續訴訟。原告一方並謂有關終止訴訟的申請未獲法庭批出許可，應被視為無效。

律政司代表反駁指，終止訴訟的文件已呈交法庭，原告已表明無意繼續訴訟，不論是否獲批許可，皆應視為有效；而原告臨時改變主意，可謂濫用司法程序。此外，原告過往一直有律師代表，相信是在獲得充足的法律意見後才決定終止訴訟；除非有好的理由而改變主意，否則法庭不應受理。

陳官休庭20分鐘後作出裁決，透露原告於本月7日基於終止聆訊的申請，去信律政司商討取消今天的聆訊；惟原告翌日改變主意，要求繼續訴訟，並要求法庭批准撤回終止聆訊申請。陳官指原告在有律師代表的情況下，向法庭表明終止訴訟，現欲改變主意，卻未能提出好的理據，明言若批准原告撤回，等同容許濫用司法程序，遂駁回原告的撤回申請。

陳官並下令原告支付律政司訟費，而自本月8日起涉及撤回終止聆訊申請的訟費，則須以懲罰性方式，按彌償基準評定。

【案件編號：HCMP79/20】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！